Ảnh: Lê Phước

Ngẫm ngợi điều gì mà dùng dằng thế em?

anh chơi vơi giữa chiều Đà Lạt

mùa dậy hương, mùa nồng đáy mắt

má em ửng hồng vay nắng làm duyên.

Hoa đã chọn xứ này để mọc

cho hương sắc em xao xuyến bốn mùa

ai thả rơi lời thề trên con dốc

để một chữ tình dan díu đến trăm năm?

Cho anh xin một chút tình cờ

tóc em thả thơm chiều Đà Lạt

ôi bờ vai, bờ vai rất mỏng

lao xao ngày một thoáng nhớ rất riêng.

Cho anh thương điều thủ thỉ hiền ngoan

lời em gọi xao lòng anh buổi ấy

mai vời xa, nỗi niềm ơi ở lại

Đà Lạt em nhung nhớ tơi bời…