Khúc phiêu bồng Đà Lạt
Ngẫm ngợi điều gì mà dùng dằng thế em? / anh chơi vơi giữa chiều Đà Lạt / mùa dậy hương, mùa nồng đáy mắt
Ngẫm ngợi điều gì mà dùng dằng thế em?
anh chơi vơi giữa chiều Đà Lạt
mùa dậy hương, mùa nồng đáy mắt
má em ửng hồng vay nắng làm duyên.
Hoa đã chọn xứ này để mọc
cho hương sắc em xao xuyến bốn mùa
ai thả rơi lời thề trên con dốc
để một chữ tình dan díu đến trăm năm?
Cho anh xin một chút tình cờ
tóc em thả thơm chiều Đà Lạt
ôi bờ vai, bờ vai rất mỏng
lao xao ngày một thoáng nhớ rất riêng.
Cho anh thương điều thủ thỉ hiền ngoan
lời em gọi xao lòng anh buổi ấy
mai vời xa, nỗi niềm ơi ở lại
Đà Lạt em nhung nhớ tơi bời…
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khuc-phieu-bong-da-lat-476096.html