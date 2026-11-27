Kết quả nhấn mạnh sự cần thiết phải quan tâm đến sức khỏe não bộ bên cạnh kiểm soát đường huyết và phòng ngừa các biến chứng tim mạch, thận, mắt.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Curtin của Australia phối hợp với các tổ chức khác thực hiện, công bố trên tạp chí Alzheimer’s Research & Therapy mới đây. Nhóm tập trung phân tích mối liên hệ giữa căn bệnh đái tháo đường tuýp 2 và bệnh Alzheimer, thay vì gộp nhiều dạng đái tháo đường hoặc sa sút trí tuệ.

Giáo sư Naim Shehadeh, Chủ tịch Hiệp hội Đái tháo đường Israel, nhấn mạnh mức tăng 53% là nguy cơ tương đối, không có nghĩa 53% số người mắc bệnh đái tháo đường sẽ phát triển Alzheimer. Chẳng hạn, nếu nguy cơ ban đầu ở một nhóm dân số là 2%, mức tăng tương đối này sẽ đưa nguy cơ lên khoảng 3,06%. Đây chỉ là ví dụ minh họa, không phải dự báo cho từng bệnh nhân.

Theo ông Shehadeh, mối liên hệ giữa hai bệnh có thể liên quan đến nhiều cơ chế, gồm tình trạng kháng insulin trong não, viêm mạn tính, tổn thương tế bào và suy giảm chức năng mạch máu. Hai bệnh cũng có chung những yếu tố nguy cơ như béo phì, ít vận động, tăng huyết áp và rối loạn giấc ngủ. Vì vậy, không thể quy toàn bộ mức tăng nguy cơ Alzheimer cho đường huyết cao.

Chuyên gia này lưu ý nghiên cứu chỉ xác định mối liên hệ thống kê, chưa chứng minh đái tháo đường trực tiếp gây Alzheimer. Các thử nghiệm lâm sàng lớn cũng chưa cho thấy hạ đường huyết tích cực có lợi ích rõ ràng hơn điều trị tiêu chuẩn trong phòng ngừa suy giảm nhận thức. Mục tiêu điều trị cần là kiểm soát đường huyết ổn định, an toàn và phù hợp từng người, đồng thời tránh hạ đường huyết quá mức.

Đối với thuốc điều trị đái tháo đường, ông Shehadeh cho biết hiện chưa đủ bằng chứng lâm sàng để khẳng định các nhóm thuốc thường dùng có thể phòng ngừa Alzheimer. Một số kết quả quan sát về thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 hoặc metformin thu hút sự quan tâm nhưng chưa đủ cơ sở lựa chọn thuốc chỉ nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh này.

Theo ông Shehadeh, chăm sóc người mắc bệnh đái tháo đường cần kết hợp theo dõi trí nhớ và khả năng sinh hoạt hằng ngày với kiểm soát huyết áp, mỡ máu, vận động, giấc ngủ và duy trì giao tiếp xã hội. Những biểu hiện như suy giảm trí nhớ kéo dài, nhầm lẫn khi dùng thuốc hoặc khó thực hiện các công việc quen thuộc cần được đánh giá y tế.