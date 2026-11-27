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Hiệu quả lâm sàng qua hàng ngàn ca can thiệp ít xâm lấn

Theo BS.CKI Nguyễn Đức Tỉnh (Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Quân y 175), ngay từ giai đoạn đầu ứng dụng tại khu vực phía Nam, kỹ thuật đốt sóng cao tần (RFA) đã ghi nhận nhiều chỉ số lâm sàng tích cực: thể tích u giảm trung bình 43,12%, 64,61% và 79,70% sau 1, 3 và 6 tháng; 97,2% nhân giảm từ 50% thể tích trở lên sau 6 tháng. Hơn 74% bệnh nhân không đau hoặc chỉ đau nhẹ khi làm thủ thuật và hầu như không có biến chứng sau đốt. Tỷ lệ bệnh nhân hết các triệu chứng như lồi cổ, vướng khi nuốt, căng tức, khó chịu lên đến 90,2% mà không cần phẫu thuật.

Từ những nghi ngại ban đầu, BS. Tỉnh cùng ê-kíp ngày càng khẳng định được hiệu quả của phương pháp. Không ít người bệnh sẵn sàng vượt hàng trăm cây số để tìm cơ hội với phương pháp này.

“Có những cô chú lặn lội đi ô tô 6-7 tiếng từ các tỉnh xa chỉ để gặp bác sĩ, mong tìm một giải pháp điều trị ít xâm lấn, bảo tồn tuyến giáp. Nhìn sự trăn trở của họ trước khi làm và nụ cười nhẹ nhõm khi tái khám, bác sĩ càng hiểu rằng lựa chọn và sự cố gắng của mình là hoàn toàn đúng”, BS. Tỉnh chia sẻ.

BS. Tỉnh đồng thời nhấn mạnh, không có kết quả nào đến dễ dàng. Tuyến giáp có cấu trúc phức tạp, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến biến chứng, vì vậy sự thành thạo và chuẩn xác trong từng thao tác là điều kiện tiên quyết. Từ kinh nghiệm lâm sàng qua hàng nghìn ca, bác sĩ xây dựng một số kỹ thuật riêng, như bơm tách nước kết hợp kiểm soát nhiệt độ linh hoạt, giúp tối ưu hiệu quả điều trị và đưa tỷ lệ biến chứng về mức tối thiểu. Nhờ vậy, từ một kỹ thuật còn xa lạ, RFA nay đã trở thành lựa chọn an toàn, nhẹ nhàng của nhiều người bệnh u tuyến giáp.

Ảnh: NVCC

Nguyên tắc chỉ định chặt chẽ và đồng hành sau điều trị

Với BS. Tỉnh, một bác sĩ giỏi không chỉ ở tay nghề tinh thông mà quan trọng hơn là sự trong sáng trong y đức. Bác sĩ luôn dành thời gian giải thích cặn kẽ, minh bạch về bệnh lý và phương pháp điều trị. Đồng thời, với nguyên tắc "đúng người, đúng bệnh", bác sĩ khẳng định từ chối can thiệp nếu u chưa cần thiết hoặc không phù hợp, thay vào đó là tư vấn hướng theo dõi hoặc điều trị phù hợp nhất, giúp người bệnh thoát khỏi nỗi lo âu và tránh xa những tư vấn sai lệch.

Sự nghiêm cẩn ấy được bồi đắp từ hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Có những trường hợp ung thư tuyến giáp thể nhú kích thước rất nhỏ, thoạt nhìn tưởng có thể dễ dàng can thiệp RFA, nhưng qua đánh giá kỹ lưỡng, BS. Tỉnh nhận thấy khối u đã xâm lấn hoặc bám dính vào các vùng lân cận.

BS. Tỉnh chia sẻ thêm, với bác sĩ, điều trị không chỉ là thực hiện một kỹ thuật xong mà còn là hành trình đồng hành cùng người bệnh cho đến khi hồi phục. Sau khi đốt RFA, bác sĩ vẫn sát sao hướng dẫn lịch tái khám, giải thích từng thay đổi của khối u để người bệnh yên tâm và kiên trì theo dõi kết quả.

Góp phần phát triển mở rộng kỹ thuật tới nhiều bệnh nhân tuyến dưới

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Không chỉ trực tiếp khám và điều trị, BS. Tỉnh còn trực tiếp tham gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật RFA cho các bác sĩ tuyến dưới. Nhờ đó, phương pháp điều trị hiện đại được triển khai rộng rãi hơn, giúp người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Đúng với tinh thần người lính, BS. Tỉnh luôn tâm niệm: “Bà con mình đi chữa bệnh đã khổ, lo lắng lại càng khổ hơn”. Vì thế, ngoài giờ chữa trị, bác sĩ còn dành thời gian chia sẻ trên không gian mạng, biến kiến thức y khoa khô khan thành những điều dễ hiểu, gần gũi để bà con ở mọi miền đất nước hiểu đúng về bệnh.

Theo BS. Tỉnh, dù đa số nhân tuyến giáp là lành tính, người bệnh cũng không nên chủ quan, bởi khối u có thể phát triển gây chèn ép hoặc làm lỡ “thời điểm vàng” phát hiện và điều trị ung thư tuyến giáp. Với những trường hợp có chỉ định phù hợp, điều trị bảo tồn bằng các phương pháp ít xâm lấn như RFA giúp giữ lại mô tuyến giáp lành, bảo tồn chức năng tuyến giáp và nâng cao chất lượng sống lâu dài.

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BS. CKI Nguyễn Đức Tỉnh - Bác sĩ điều trị tại Trung tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh, Bệnh viện Quân Y 175

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