Khi năm 2026 chỉ còn hơn một tháng, NSƯT Hoài Linh vẫn chưa có tác phẩm điện ảnh ra mắt khán giả. Bộ phim Người Được Chọn, dự kiến khởi chiếu ngày 6/11, đến nay vẫn chưa công bố lịch phát hành mới. Đây là điều đáng tiếc khi nam nghệ sĩ vừa có hai năm liên tiếp gặt hái thành công tại phòng vé.

Năm 2024, Hoài Linh trở lại màn ảnh rộng với Làm Giàu Với Ma. Không chỉ mang đến tiếng cười, vai ông Đạo của nam nghệ sĩ còn chạm đến cảm xúc khán giả thông qua câu chuyện về tình phụ tử. Hình ảnh người cha nghèo, lam lũ nhưng hết lòng thương con góp phần tạo nên thành công của tác phẩm với doanh thu khoảng 128 tỷ đồng.

Hoài Linh lại đứng trước nguy cơ gián đoạn hành trình trở lại màn ảnh rộng

Một năm sau, Hoài Linh tiếp tục góp mặt trong Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn. Vai ông Nháy với tính cách hài hước, láu lỉnh giúp nam nghệ sĩ phát huy sở trường diễn xuất. Bộ phim thu về khoảng 101 tỷ đồng. Thành tích của hai tác phẩm phần nào cho thấy sức hút của Hoài Linh sau thời gian không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí.

Khác với hai dự án trước, Người Được Chọn mang đến cho Hoài Linh một thử thách mới. Nam nghệ sĩ đảm nhận vai thầy Thạch, một người hầu đồng trải qua nhiều biến cố. Việc hóa thân vào nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp trong tác phẩm khai thác tín ngưỡng thờ Mẫu và văn hóa hầu đồng cũng là cơ hội để anh mở rộng màu sắc diễn xuất.

Thực tế, bên cạnh sở trường gây cười, Hoài Linh từng chứng minh khả năng diễn chính kịch qua những bộ phim như Nắng hay Dạ Cổ Hoài Lang. Nam nghệ sĩ có khả năng truyền tải cảm xúc qua những nhân vật mang nhiều tâm sự, không phụ thuộc vào các mảng miếng hài.

Ở tuổi 56, dù đã gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp, Hoài Linh vẫn miệt mài với sân khấu kịch. Nam nghệ sĩ từng góp mặt trong vở Một Mối Tình với vai ông Hai Nhân, một người cha miền Tây chân chất, giàu tình cảm. Với Hoài Linh, điều đáng tiếc lúc này không hẳn là việc bỏ lỡ cơ hội nối dài thành tích doanh thu trăm tỷ, mà là một vai diễn mang nhiều thử thách vẫn chưa thể đến với khán giả.