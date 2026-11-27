Theo thông tin từ Bệnh viện TWQĐ 108, bệnh nhân được tiếp nhận tại Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc trong tình trạng khó thở, mệt mỏi, buồn nôn, nôn nhiều và tụt huyết áp. Trước đó, người bệnh tự mua Glutathion với mục đích làm trắng da, sau đó mang về nhà pha thuốc vào dịch truyền.

Đáng chú ý, dung dịch sau khi pha được để hơn một ngày trước khi bệnh nhân tự truyền vào cơ thể qua đường tĩnh mạch. Ngay sau khi truyền, người bệnh xuất hiện các triệu chứng bất thường và nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tại bệnh viện, các bác sĩ khẩn trương hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch để nâng huyết áp và điều trị bằng kháng sinh phổ rộng. Đồng thời, bệnh nhân được lấy mẫu máu để nuôi cấy vi khuẩn.

Cô gái viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện TWQĐ 108.

Kết quả cấy máu phát hiện vi khuẩn Burkholderia cepacia. Căn cứ kết quả xét nghiệm và diễn biến lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn liên quan đến việc tự truyền thuốc tại nhà.

Sau khi được cấp cứu và điều trị tích cực theo phác đồ, tình trạng người bệnh dần cải thiện. Sau hai ngày, huyết áp ổn định, bệnh nhân được ngừng thuốc vận mạch, tiếp tục sử dụng kháng sinh và theo dõi chức năng các cơ quan.

Bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện TWQĐ 108, cho biết việc tự pha thuốc và đặt đường truyền tại nhà không bảo đảm điều kiện vô khuẩn. Vi khuẩn từ dụng cụ hoặc môi trường có thể xâm nhập vào dung dịch. Đặc biệt, nếu dung dịch đã pha để trong thời gian dài, vi khuẩn có thể sinh sôi và theo đường truyền đi trực tiếp vào máu, gây nhiễm khuẩn nặng.

Theo các bác sĩ, sốc nhiễm khuẩn là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có thể nhanh chóng dẫn đến suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Trường hợp trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro khi tự ý tiêm, truyền thuốc để làm đẹp tại nhà hoặc thực hiện các thủ thuật xâm lấn tại cơ sở không được cấp phép. Trên thực tế, nhiều người chỉ tìm đến bệnh viện khi đã xuất hiện biến chứng nghiêm trọng như sốc phản vệ, nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm khuẩn.

Bác sĩ khuyến cáo không tự ý tiêm, truyền thuốc làm đẹp

Để phòng tránh những biến chứng nguy hiểm, bác sĩ Nguyễn Đức Lộc khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các dịch vụ làm đẹp có sử dụng phương pháp tiêm, truyền hoặc can thiệp xâm lấn.

Người dân tuyệt đối không tự mua thuốc, pha dung dịch và truyền tại nhà; không nhờ người không có chuyên môn y tế thực hiện các thủ thuật này. Những quảng cáo về hiệu quả làm đẹp không đồng nghĩa với việc phương pháp đó an toàn.

Trước khi sử dụng dịch vụ, cần tìm hiểu và lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép thực hiện thủ thuật tương ứng. Đồng thời, nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ về lợi ích, nguy cơ và cách theo dõi sau khi can thiệp.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, rét run, mệt lả, buồn nôn, nôn, tê bì hoặc sưng đau tại vị trí tiêm, truyền, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Trường hợp có biểu hiện tụt huyết áp, khó thở hoặc diễn biến bất thường nghiêm trọng cần được cấp cứu ngay.