Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện, điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế của Nguyễn Anh Đức (SN 1993, trú tại thôn Hợp Thành, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ), là người thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá các khóa học kinh doanh, khởi nghiệp.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố và Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về tăng cường đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật lợi dụng không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung xác minh hoạt động kinh doanh của Nguyễn Anh Đức.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Đức thường xuyên đăng tải các video trên không gian mạng, chia sẻ về thành công của những học viên tham gia các khóa đào tạo do mình tổ chức, giảng dạy nhằm quảng bá, thu hút khách hàng. Các nội dung này nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ có nhu cầu học tập, kinh doanh và khởi nghiệp.

Đối tượng Nguyễn Anh Đức khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan Công an.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Anh Đức từng giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025; từ tháng 8/2025 đến nay là Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life.

Trong quá trình tổ chức kinh doanh các khóa học và sách, Đức đã sử dụng 4 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Tuy nhiên, số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh không được kê khai đầy đủ với cơ quan thuế mà bị bỏ ngoài sổ sách kế toán. Tổng số tiền giao dịch được xác định lên tới hơn 7,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đầu tháng 11/2026, sau khi một số phương tiện truyền thông đăng tải thông tin liên quan đến các khóa học do Đức tổ chức, đối tượng đã chỉ đạo kế toán rà soát, xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với các giao dịch phát sinh qua tài khoản cá nhân nhằm che giấu hành vi vi phạm, đối phó với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi vi phạm. Kết luận giám định ngày 26/11/2026 xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngày 27/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Đức về hành vi trốn thuế.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan của Nguyễn Anh Đức và những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị những người là bị hại, có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ việc chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, địa chỉ số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; gặp Điều tra viên Lê Thành Trung, số điện thoại 0934529130 (Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế) để phối hợp giải quyết theo quy định.