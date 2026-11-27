Sau khi công khai mắc ung thư máu, Hậu Hoàng tiếp tục chia sẻ những câu chuyện xúc động trong thời gian nằm viện.

Hậu Hoàng trong bệnh viện.

Trong bài đăng mới thuộc series “Nhật ký những ngày trong viện”, Hậu Hoàng chia sẻ bức ảnh chụp cùng hai đàn chị tại bệnh viện. Nữ YouTuber cho biết khoảnh khắc này diễn ra từ trước khi cô quyết định công khai câu chuyện sức khỏe với khán giả. Khi hay tin đàn em gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, một người đã bay gấp từ TP.HCM, người còn lại vội vã di chuyển từ Quảng Trị để đến bên cô.

Bài viết được Hậu Hoàng đăng trên mạng xã hội.

Đó là Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến - hai nghệ sĩ từng có thời gian gắn bó với Hậu Hoàng khi tham gia chương trình thực tế. Không chỉ đến thăm, cả hai còn dành cho đàn em những lời động viên theo cách đặc biệt, khiến nữ YouTuber nhớ mãi.

Hậu Hoàng kể thời điểm ấy, cô rơi vào trạng thái khủng hoảng, khóc đến sưng mắt từ sáng đến tối. Trước tình cảnh đó, thay vì chỉ nhẹ nhàng an ủi, hai người chị lại lựa chọn cách nói thẳng, thậm chí nhắc đến những viễn cảnh tiêu cực nếu cô buông xuôi việc điều trị.

Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến đến động viên Hậu Hoàng ngay khi biết tin.

Nữ YouTuber hài hước kể lại rằng hai đàn chị đã nói đến những điều như việc cô có thể bỏ cuộc, không còn cơ hội xem phim hay nghĩ đến cảnh gia đình tiếp tục phải chịu khổ sở vì mình. Những lời nói tưởng chừng nặng nề ấy lại giúp Hậu Hoàng nhìn nhận rõ hơn những điều đang chờ đợi phía trước và tự nhắc bản thân phải cố gắng.

Trước khi ra về, một trong hai người chị còn dặn cô: “Em cứ nghĩ nhiều tới những điều tiêu cực chị nói nha để biết là chỉ có 1 phương án duy nhất là vào thuốc, dù đau đớn nhưng ít nhất là mình biết mình còn đang khá lên từng ngày”.

Hậu Hoàng gọi đây là “sự tiêu cực trong tích cực” - một cách tiếp thêm động lực có phần đặc biệt nhưng xuất phát từ sự lo lắng và tình thương của những người chị dành cho mình. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến cùng những đồng nghiệp, bạn bè đã nhắn tin hỏi thăm và động viên trong thời gian qua.

Diệu Nhi gặp gỡ Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến ở Hà Nội.

Hiện tại, Hậu Hoàng cho biết cô đã được chuyển vào phòng vô khuẩn để tập trung điều trị. Do yêu cầu hạn chế tiếp xúc, nữ YouTuber không thể tiếp tục đón bạn bè và đồng nghiệp đến thăm trực tiếp, dù có rất nhiều người ngỏ ý muốn vào bệnh viện gặp cô. Cô bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm mọi người dành cho mình.

Trước đó, Hậu Hoàng khiến khán giả bất ngờ khi công khai mắc ung thư máu. Nữ YouTuber thừa nhận bản thân từng suy sụp, hoang mang và chưa biết phải đối diện với bệnh tình như thế nào. Tuy nhiên, những lời động viên từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đang trở thành nguồn động lực để cô tiếp tục hành trình điều trị.

Câu chuyện về chuyến thăm vội vã của Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến cũng cho thấy tình cảm gắn bó giữa những người từng đồng hành trong chương trình thực tế. Với Hậu Hoàng, sự có mặt đúng lúc của hai đàn chị không chỉ là một chuyến thăm bệnh mà còn là lời nhắc nhở rằng cô vẫn có rất nhiều người yêu thương và chờ đợi mình khỏe lại.