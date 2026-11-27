Tiểu thuyết "Ngày mới" (phần 7) - Thạch Lam
Những ngày ở quê, Trường tận hưởng không khí trong lành, cảnh vật yên bình và nhịp sống giản dị nơi thôn dã. Qua câu chuyện với bà Nhì, chàng nhận ra bà vẫn sống trong cảnh nghèo khó trong khi nhiều người quen cũ đã trở nên khá giả. Bà cũng nhắc Trường đến thăm họ hàng bên ngoại ở An Lâm. Dù còn nhiều ác cảm bởi những đối xử lạnh nhạt, khinh miệt mà gia đình từng phải chịu đựng, Trường vẫn quyết định đến thăm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieu-thuyet-ngay-moi-phan-7-thach-lam-246261127233727152.htm