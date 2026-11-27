Không chỉ đưa kỹ thuật chuyên sâu về các bệnh viện địa phương, Đề án 1816 đang mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc người bệnh mạn tính, giúp người bệnh giảm phụ thuộc vào những chuyến đi điều trị xa nhà. Năm 2026, việc tăng cường chuyển giao kỹ thuật lọc màng bụng, đào tạo nhân lực và hỗ trợ quản lý người bệnh cho thấy những nỗ lực của ngành y tế trong nâng cao chất lượng điều trị, hướng tới chăm sóc liên tục và thuận tiện hơn cho người dân.