Nội soi xoang mũi cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Tự điều trị, bệnh không khỏi còn thêm hệ lụy

Một nam thanh niên (20 tuổi, ở Hà Nội) có tiền sử viêm xoang nhưng chủ quan không điều trị. Trong những ngày thời tiết chuyển rét, người bệnh cũng không chú ý giữ ấm vùng mũi họng khi ra đường. Sau đó, anh xuất hiện tình trạng đau nhức hốc mũi lan lên vùng trán, giọng nói khàn. Khi nhập viện, người bệnh đã có biểu hiện sụp mí mắt, thị lực suy giảm rõ rệt. Đây là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng cần xử trí kịp thời.

Còn bệnh nhân P.V.L. (68 tuổi, ở Hà Nội), trước khi đến bệnh viện, ông đã dùng nhiều loại thuốc xịt mũi và thuốc uống nhưng bệnh vẫn tái phát, ảnh hưởng giấc ngủ và sinh hoạt. Qua thăm khám, nội soi tại Bệnh viện trung ương Quân đội 108, bác sĩ xác định, người bệnh bị viêm xoang trên nền viêm mũi dị ứng kéo dài. Bác sĩ hướng dẫn ông L. kiểm soát bệnh đúng cách, tránh phụ thuộc thuốc, nhất là thuốc chứa corticoid.

Theo bác sĩ Bệnh viện trung ương Quân đội 108, trước khi đến bệnh viện, không ít bệnh nhân đã tự điều trị bằng thuốc xịt mũi, thuốc uống kéo dài nhưng bệnh vẫn tái phát. Trong điều trị, thuốc xịt mũi chứa corticoid vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả, tương đối an toàn nếu dùng đúng chỉ định, có bác sĩ theo dõi. Tuy nhiên, việc tự ý lạm dụng thuốc kéo dài có thể gây khô mũi, chảy máu mũi, mỏng niêm mạc, viêm loét vùng mũi. Đặc biệt, corticoid đường uống dùng lâu dài không được theo dõi chuyên khoa có thể gây giữ nước, phù mặt, thay đổi phân bố mỡ và nhiều tác dụng phụ khác ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bên cạnh việc lạm dụng thuốc xịt mũi, một sai lầm khác là đánh đồng tình trạng nghẹt mũi, chảy nước mũi với nhiễm khuẩn, từ đó tự ý dùng kháng sinh. Theo PGS.TS Lê Công Định, Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Bạch Mai), viêm mũi xoang cấp là tình trạng viêm niêm mạc mũi xoang khởi phát đột ngột, kéo dài dưới 12 tuần. Bệnh được xác định khi có ít nhất hai trong bốn triệu chứng, gồm: Nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau nhức hoặc căng nặng vùng mặt, giảm hoặc mất khứu giác.

Viêm mũi xoang cấp được chia thành ba nhóm: Do vi rút (cảm lạnh thông thường), sau nhiễm vi rút (triệu chứng nặng lên sau 5 ngày hoặc kéo dài trên 10 ngày) và nhiễm khuẩn. Phần lớn trường hợp do vi rút; chỉ khoảng 0,5-2% bội nhiễm vi khuẩn sau nhiễm vi rút đường hô hấp và 2-10% nhiễm khuẩn nguyên phát.

Vì vậy, PGS.TS Lê Công Định cho rằng, nghẹt mũi, chảy nước mũi hay đau đầu không đồng nghĩa với việc cần dùng kháng sinh. Người bệnh tự ý dùng thuốc khi chưa xác định đúng nguyên nhân không những không giải quyết được căn nguyên, mà còn có thể gặp tác dụng phụ, làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh.

Dùng thuốc đúng cách để tránh bệnh nặng hơn

Các chuyên gia y tế cho biết, viêm xoang nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến nhiều biến chứng như: Viêm tai giữa, viêm ổ mắt, viêm màng não, áp xe não…, thậm chí đe dọa tính mạng trong những trường hợp nặng. Từ những trường hợp tự điều trị kéo dài, lạm dụng thuốc và sử dụng kháng sinh không đúng chỉ định nêu trên có thể thấy, việc kiểm soát viêm mũi xoang cần bắt đầu từ nhận diện đúng nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Theo Thạc sĩ-bác sĩ Nguyễn Đức Minh, khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội), khi thời tiết chuyển lạnh, niêm mạc mũi xoang có thể phù nề, xung huyết, làm giảm khả năng làm ấm và lọc không khí, tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, khiến viêm xoang dễ khởi phát hoặc tái phát. Bên cạnh đó, khói thuốc, bụi và các chất gây kích ứng có thể làm triệu chứng nặng hơn. Thực phẩm nhiều dầu mỡ, gia vị cay nóng như tiêu, ớt cũng kích thích niêm mạc mũi xoang, tăng tiết dịch nhầy, gây nghẹt mũi và làm tăng nguy cơ trào ngược axit dạ dày ở một số người.

Để hạn chế các yếu tố bất lợi này, bác sĩ Nguyễn Đức Minh cho rằng, người bệnh cần duy trì chế độ ăn uống cân đối, hạn chế món cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và đồ uống có cồn; tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin C. Uống đủ nước giúp dịch tiết bớt đặc, hỗ trợ duy trì độ ẩm niêm mạc. Người bệnh cũng nên tránh khói thuốc, bụi và các yếu tố gây kích ứng; giữ phòng ngủ thông thoáng, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya.

Bên cạnh việc chủ động phòng ngừa các yếu tố nguy cơ, người bệnh cũng cần nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường để thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng hơn. PGS.TS Lê Công Định lưu ý, người bệnh cần cảnh giác với nguy cơ viêm mũi xoang cấp nhiễm khuẩn khi xuất hiện ít nhất 3 trong 5 dấu hiệu: Dịch mũi đục, đặc, có mùi tanh hôi; đau nhức hoặc căng nặng vùng mặt, thường khu trú một bên; sốt cao trên 38°C; bệnh trở nặng trở lại sau khi triệu chứng ban đầu đã thuyên giảm (hiện tượng “bệnh hai pha”); hoặc các chỉ số viêm trong máu như CRP, tốc độ máu lắng tăng cao.

Khi được chẩn đoán viêm mũi xoang, người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám theo hướng dẫn và không tự ý ngừng thuốc khi triệu chứng vừa thuyên giảm. Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh không nên tự ý sử dụng kháng sinh hoặc thuốc xịt mũi co mạch khi chưa có chỉ định. Với thuốc chứa corticoid cần tuân thủ đúng liều lượng, thời gian điều trị và hướng dẫn của bác sĩ, tránh tự ý điều trị kéo dài.

Bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định, người bệnh nên vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý, giữ ấm cơ thể, uống đủ nước và nâng cao thể trạng để hỗ trợ hồi phục. Khi triệu chứng không cải thiện hoặc tái phát nhiều lần, người bệnh nên tái khám để được đánh giá và điều chỉnh phác đồ phù hợp.

Chủ động phòng bệnh, thăm khám khi có dấu hiệu bất thường và sử dụng thuốc đúng chỉ định là những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát viêm mũi xoang, hạn chế biến chứng và ngăn ngừa nguy cơ kháng kháng sinh.