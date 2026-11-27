Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 26/11, Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc đã cấp phép sử dụng bepirovirsen kết hợp với các thuốc tương tự nucleos(t)ide – một nhóm thuốc kháng virus.

Theo Sino Biopharmaceutical, một công ty dược phẩm có trụ sở tại Trung Quốc, quốc gia này hiện có khoảng 75 triệu người mắc viêm gan B mãn tính – một tình trạng nhiễm trùng gan có thể dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Các liệu pháp hiện nay có thể ức chế virus, nhưng người bệnh thường phải điều trị suốt đời.

Bepirovirsen, một loại thuốc tiêm thuộc nhóm oligonucleotide đối mã (antisense oligonucleotide), nhắm vào RNA của virus – các chỉ dẫn di truyền được sử dụng để tạo ra protein virus. Công ty cho biết việc giảm các protein này, bao gồm cả kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B, có thể giúp hệ miễn dịch giành lại quyền kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Theo thông tin từ công ty, quyết định phê duyệt này dựa trên kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III (B-Well 1 và B-Well 2), trong đó đánh giá liệu trình 24 tuần sử dụng bepirovirsen kết hợp với các phương pháp điều trị kháng virus hiện có.

Công ty cho biết tỷ lệ kiểm soát thành công virus đạt 24% ở những người tham gia Trung Quốc – nhóm đã được ức chế sự nhân lên của virus và có nồng độ kháng nguyên bề mặt ban đầu lên tới 3.000 đơn vị quốc tế trên mỗi mililit (IU/mL). Đối với những người có nồng độ kháng nguyên lên tới 1.000 IU/mL, tỷ lệ này đạt 35%, trong khi nhóm dùng giả dược không ghi nhận trường hợp nào đạt kết quả tương tự.

Giáo sư Hou Jinlin, Bệnh viện Phương Nam thuộc Đại học Y Phương Nam (Southern Medical University), nhận định việc phê duyệt này đánh dấu một bước tiến hướng tới mục tiêu kiểm soát virus viêm gan B và ngăn bệnh tiến triển, hỗ trợ các nỗ lực loại trừ bệnh viêm gan do virus vào năm 2030.

Sino Biopharmaceutical cho biết công ty con là Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group sẽ chịu trách nhiệm nhập khẩu, phân phối, đưa thuốc vào các bệnh viện và quảng bá sản phẩm tại Trung Quốc, theo một thỏa thuận đã đạt được với GSK vào tháng 5. GSK vẫn là đơn vị nắm giữ giấy phép lưu hành sản phẩm.