Điều đáng lo ngại là con chó có biểu hiện hung dữ bất thường, di chuyển qua địa bàn hai xã và liên tiếp tấn công người dân trong hai ngày 23 và 24/11.

Do con vật bị người dân xử lý, rồi vứt xuống sông nên cơ quan thú y không thể thu thập mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Vì vậy, nguy cơ bệnh dại vẫn cần được cảnh giác cao.

Trong số 7 người bị chó cắn, có trường hợp bị thương sâu, phải đến cơ sở y tế điều trị.

Bà L.H.L, ngụ ấp Cái Tàu, xã U Minh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực U Minh do vết chó cắn sâu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ngành thú y phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; rà soát đàn chó, mèo và truy tìm những vật nuôi có tiếp xúc với con chó nghi mắc bệnh.

Cả 7 người bị chó cắn đều được xử lý vết thương, tiêm phòng và điều trị dự phòng theo quy định. Đến thời điểm báo cáo, sức khoẻ các trường hợp này ổn định.

Ông Huỳnh Thanh Mi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (bìa trái), đến thăm hỏi hộ dân bị chó nghi mắc bệnh dại cắn tại xã U Minh.

Thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 3 ổ dịch dại trên chó tại các xã: Trần Phán, Khánh Lâm và Gành Hào. Có 4 con chó mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu huỷ, với tổng trọng lượng 58 kg. Đáng chú ý, trong số này có 2 con chó vô chủ.

Hiện cả 3 ổ dịch đã qua 21 ngày, không ghi nhận thêm động vật mắc bệnh tại các khu vực này.

Dù các ổ dịch trước đó đã được kiểm soát, vụ việc mới đây cho thấy công tác phòng bệnh không thể chỉ tập trung khi dịch xuất hiện. Việc thống kê, quản lý đàn chó, mèo, kiểm soát hoạt động nuôi và tiêm phòng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Sau vụ việc, ngành chức năng khuyến cáo người dân xã U Minh và Xã Nguyễn Phích nên xích, nhốt vật nuôi, không thả rông để phòng ngừa nguy cơ bệnh dại.

Mỗi hộ nuôi cần xem việc tiêm vắc xin dại cho vật nuôi là trách nhiệm bắt buộc; không thả rông chó, mèo và phải có biện pháp kiểm soát khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng. Chính quyền cơ sở cần tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận biết dấu hiệu động vật nghi mắc bệnh.

Cùng với việc tuyên truyền, công tác tiêm phòng cho đàn chó, mèo cũng được ngành thú y khẩn trương triển khai tại địa bàn xảy ra vụ việc.

Cán bộ thú y khẩn trương tiêm phòng bệnh dại cho vật nuôi trên địa bàn hai xã U Minh và Nguyễn Phích.

Ông Huỳnh Thanh Mi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, khuyến cáo người dân chủ động tiêm phòng vắc xin dại đầy đủ cho chó, mèo; thực hiện xích, nhốt, không thả rông và đeo rọ mõm cho chó khi đưa ra nơi công cộng. Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa kỹ vết thương ngay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời; không tự ý điều trị tại nhà hoặc bỏ dở phác đồ tiêm phòng.

Khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện hung dữ bất thường, cắn người vô cớ hoặc nghi mắc bệnh dại, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y; tuyệt đối không tự ý giết mổ, mua bán hoặc vứt xác động vật chết ra môi trường.

Bệnh dại có thể phòng ngừa bằng vắc xin, nhưng một khi đã phát bệnh trên người, bệnh gần như luôn gây tử vong. Vì vậy, chủ động phòng bệnh từ đàn vật nuôi là giải pháp căn cơ để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ an toàn tính mạng người dân./.