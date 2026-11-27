Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cấy ốc tai điện tử cho người bệnh (ẢNH: THU TRANG)

Khi mới chào đời T.T.M.T. không có biểu hiện gì bất thường, nhưng đến khoảng 2–3 tuổi, gia đình thấy em phản xạ kém với âm thanh. Thay vì cho con vào trường chuyên biệt chỉ dạy ngôn ngữ ký hiệu, gia đình quyết định cho con đeo máy trợ thính từ năm ba tuổi.

Khi học tiểu học, rồi trung học cô giáo thường xếp M.T. ngồi từ bàn 1 đến bàn 3 để nhìn rõ khẩu hình cô giảng, nhờ vậy từ lớp 1 đến lớp 9 em đều đạt học sinh giỏi và ba năm trung học phổ thông đều đạt học sinh khá.

Lên đại học, T. theo học chuyên ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung. Môi trường giao tiếp nhiều hơn khiến việc nghe của em bắt đầu gặp khó khăn. Đặc biệt từ tháng 3/2026, T. bị ù tai và thính lực giảm nhanh, công suất máy trợ thính không còn đủ để nghe hiểu các cuộc trò chuyện hằng ngày.

Trao đổi với gia đình và người bệnh trước phẫu thuật (ẢNH: THU TRANG)

Sau khi đi khám ở nhiều cơ sở y tế phía Nam, gia đình được giới thiệu ra Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm để kiểm tra chuyên sâu và phẫu thuật. Qua thăm khám, chụp chiếu và phân tích bệnh án, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuyết Xương, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm cho biết đây là trường hợp điếc bẩm sinh tiến triển điển hình. Lúc mới sinh trẻ vẫn có phản xạ với âm thanh lớn nên nếu không đo thính lực chuyên sâu, bác sĩ dễ bỏ qua tình trạng nghe kém nhẹ ban đầu. Khi thính lực giảm dần theo thời gian, máy trợ thính giúp trẻ nghe và tập nói tốt. Nhưng khi bệnh nặng lên thành điếc sâu, cấy ốc tai điện tử mới mang lại hiệu quả vì thiết bị chuyển âm thanh thành tín hiệu điện đưa thẳng vào ốc tai.

Kết quả xét nghiệm gen cũng ghi nhận bệnh nhân mang đột biến lặn trên gen SLC26A4, liên quan đến điếc thần kinh giác quan và hội chứng giãn rộng cống tiền đình.

Chia sẻ về quá trình thực hiện ca can thiệp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuyết Xương cho biết: Bệnh nhân có nhiều bất thường ở tai trong như dị dạng Mondini khiến ốc tai chỉ có 1 vòng xoắn rưỡi thay vì 2 vòng xoắn rưỡi nên phải chọn điện cực ngắn cho vừa vặn; giãn rộng cống tiền đình làm tăng nguy cơ tràn dịch não tủy và dị dạng cửa sổ tròn bị che khuất, xoay xuống dưới buộc ê-kíp phải mở rộng đường mổ mới tiếp cận được. Ngoài ra, xương chũm người lớn dày hơn trẻ nhỏ và phải luôn đề phòng dây thần kinh số VII lệch vị trí hay tĩnh mạch xuyên sọ gây chảy máu nhiều... cho nên mọi thao tác đều phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Sau hơn 3 giờ thực hiện, ê-kíp đã tiến hành cấy ốc tai điện tử cả hai tai cho T.T.M.T. trong một lần gây mê. Sau mổ khoảng 24 giờ, em đã tỉnh táo, ăn uống và đi lại bình thường.

Dự kiến sau khoảng một tháng điều trị cho vết mổ lành hẳn, hết sưng viêm, bác sĩ sẽ bật máy để chuyên viên trị liệu ngôn ngữ hướng dẫn bệnh nhân làm quen với tín hiệu âm thanh mới. Nhờ đã đeo máy trợ thính đều đặn suốt gần 20 năm và biết nghe nói từ nhỏ, khả năng phục hồi của T. thuận lợi hơn nhiều so với người chưa từng nghe nói. Với việc được phẫu thuật hai tai kịp thời sẽ giúp T. lấy lại sự tự tin khi giao tiếp, tiếp tục hoàn thành việc học ngành ngoại ngữ và chuẩn bị cho công việc sau khi ra trường.

Ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật (ẢNH: THU TRANG)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuyết Xương cho biết nếu cả bố và mẹ đều mang gen bệnh lặn (như SLC26A4) mà không bị điếc, mỗi lần sinh con sẽ có 25% nguy cơ con bị điếc, 50% khả năng con mang gen bệnh và 25% hoàn toàn bình thường. Vì vậy các gia đình nên xét nghiệm gen và sàng lọc phôi khi xác định có nguy cơ di truyền.

Khi trẻ bị điếc mà còn khả năng nghe, gia đình nên cho trẻ đeo máy trợ thính đều đặn và tập luyện để kích thích dây thần kinh thính giác; chỉ đưa trẻ vào trường chuyên biệt học ngôn ngữ ký hiệu khi trẻ không còn khả năng nghe và giao tiếp bằng lời nói.

Tại các trường học cần có sự phối hợp giữa bác sĩ, gia đình và nhà trường, ở lớp học, nên xếp trẻ ngồi từ bàn 1 đến bàn 3 để nhìn rõ bảng và khẩu hình giáo viên, tránh ngồi ngược sáng gây chói mắt và tránh ngồi gần quạt máy hay chỗ ồn ào để trẻ nghe rõ hơn.