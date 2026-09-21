Phát huy giá trị kinh tế rừng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để QLBV và PTR. Nhờ vậy, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cơ bản được chi cục thực hiện đạt, vượt kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng-an ninh.

Đánh giá từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành trồng rừng tập trung 15.591ha, đạt 66,4% kế hoạch (KH); trồng cây phân tán gần 2,4 triệu cây, đạt 67,2% KH; chăm sóc rừng trồng 48.125ha, đạt 70% KH. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng trong 9 tháng gần 1,8 triệu m3, đạt 71,5% KH. Diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) đạt 58.746ha, tạo lợi thế cạnh tranh nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong nước cũng như xuất khẩu.

Cùng với đó, toàn tỉnh duy trì diện tích rừng trồng gỗ lớn 23.546ha, đạt 99% kế hoạch. Tỉ lệ che phủ rừng ước đạt 61,01%, đảm bảo 100% theo KH. Kết quả tăng trưởng lĩnh vực lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 đạt 7,94% và dự kiến kết quả năm 2026 sẽ đạt, vượt kịch bản 5,52% KH đã đề ra.

Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị, chủ rừng tiến hành tuần tra, bảo vệ rừng - Ảnh: V.M

Để thực hiện hiệu quả các thông báo, nhiệm vụ về lĩnh vực lâm nghiệp do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm đã hoàn thành chuyển mục đích sử dụng rừng đối với 2 dự án (gồm: Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đakrông; Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Dân Hóa); xác nhận hiện trạng không có rừng đối với dự án Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Thượng Trạch, dự án Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Hướng Phùng.

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm còn tích cực tham mưu Tỉnh ủy xây dựng, ban hành các báo cáo liên quan đến việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QLBV và PTR; tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp…

Đặc biệt, chi cục tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2025-2030; chỉ đạo các địa phương, chủ rừng kiện toàn ban chỉ đạo, tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR); rà soát, bổ sung, xây dựng phương án PCCCR, phương án bảo đảm an toàn cho Nhân dân khi xảy ra cháy rừng và di dời, sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; công bố hiện trạng rừng năm 2025 theo quy định; quyết định phê duyệt kế hoạch giao rừng xã Kim Ngân; báo cáo UBND tỉnh về đề nghị chuyển 46 ha rừng đô thị đang trong phương án UBND phường Đông Hà quản lý về Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9…

Thời gian qua, công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát rừng luôn được lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị có chức năng, chủ rừng thực hiện thường xuyên, tập trung vào các khu vực trọng điểm, địa bàn giáp ranh và những nơi có nguy cơ cao xảy ra vi phạm. Qua đó, đã phát hiện 140 vụ vi phạm về lâm luật (trong đó: lập biên bản 118 vụ vi phạm hành chính, xử lý 22 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tịch thu 25,510m3 gỗ các loại cùng 13 cá thể động vật rừng và một số lâm sản khác; nộp ngân sách nhà nước 707,681 triệu đồng).

Hiện nay, toàn tỉnh có 66 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp. Bình quân, các cơ sở này sản xuất khoảng 60 triệu cây/năm, cơ bản đáp ứng nhu cầu giống trồng rừng trên địa bàn tỉnh (trong đó có 1 cơ sở sản xuất giống chất lượng cao (nuôi cấy mô), năng lực sản xuất khoảng 0,3 triệu cây mô/năm).

Ông Văn Ngọc Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết, thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác trồng rừng, hỗ trợ trồng rừng sản xuất gỗ lớn; khai thác rừng trồng; chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép; tiếp tục tham mưu đẩy nhanh công tác giao rừng tự nhiên; rà soát biến động rừng; cập nhật theo dõi diễn biến rừng theo quy định… Cùng với đó, chi cục tích cực tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về việc xây dựng phương án xử lý chồng lấn, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp của các địa phương, chủ rừng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; kiểm soát, tiếp nhận, xử lý và đơn giản hoá thủ tục hành chính theo quy định…