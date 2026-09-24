Lâm Đồng: Làm rõ trách nhiệm đối với một số Hạt Kiểm lâm do để xảy ra nhiều vụ phá rừng

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo gắn công tác tuần tra, kiểm tra rừng với việc giám sát thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp của các đơn vị chủ rừng - (Ảnh: Dự án của Công ty TNHH Qúy Thanh Lộc Phát tại xã Đam Rông 3, đất lâm nghiệp bị san ủi, lấn chiếm để trồng cây)

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Các Hạt Kiểm lâm; Các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR; Phòng Tổ chức, tuyên truyền và XDLL tăng cường thực hiện trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và xử lý vi phạm về lâm nghiệp.

Thực hiện Công văn số 13565/SNNMT-VP ngày 11/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, về việc tăng cường trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp. Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu các Hạt Kiểm lâm: Rà soát các khu vực, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật,…; tăng cường phối hợp, hỗ trợ đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về lâm nghiệp, cương quyết không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn quản lý.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị chủ rừng trên địa bàn quản lý thực hiện đầy đủ trách nhiệm, giải pháp quản lý bảo vệ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp, văn bản quy phạm pháp luật liên quan; xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định đối với chủ rừng để xảy ra phá rừng trên lâm phần được giao quản lý nhưng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm lâm địa bàn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lơ là, thiếu trách nhiệm hoặc có dấu hiệu buông lỏng quản lý rừng tại cơ sở. Rà soát, tăng cường, hỗ trợ lực lượng tại các khu vực trọng điểm về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại; đồng thời tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm trong thời gian qua.

Đặc biệt, Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu các Hạt Kiểm lâm: Quảng Phú, Lâm Hà, Đam Rông, Nam Nung và Lạc Dương làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) do để xảy ra nhiều vụ phá rừng theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại điểm a Mục 2 Công văn số 13565/SNNMT-VP.

Kết quả thực hiện báo cáo Chi cục Kiểm lâm (thông qua Phòng Tổ chức, tuyên truyền và Xây dựng lực lượng) trước ngày 30/9/2026.

Các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR cũng được chỉ đạo, tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin khu vực, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra vi phạm; chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, xử lý khi phát sinh tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật đột biến xảy ra trên địa bàn quản lý.

Gắn công tác tuần tra, kiểm tra rừng với việc giám sát thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp của các đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm lâm; kịp thời đề nghị/kiến nghị đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm lâm, chính quyền địa phương thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định hoặc báo cáo đề xuất Chi cục Kiểm lâm đối với các trường hợp chủ rừng không lập hồ sơ ban đầu, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền không xử lý các trường hợp vi phạm sau khi đã có đề nghị/kiến nghị.

Phòng Tổ chức, tuyên truyền và Xây dựng lực lượng được giao chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ, trên cơ sở báo cáo giải trình của các Hạt Kiểm lâm; tham mưu đề xuất xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 13565/SNNMT-VP./.

Các Hạt Kiểm lâm quản lý trên địa bàn các đơn vị chủ rừng xảy ra nhiều vụ phá rừng, gồm: Ban QLRPH: Lâm Hà (23 vụ), Sêrêpôk (15 vụ), Đa Nhim (09 vụ); Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Quảng Sơn (09 vụ), Đắk N’Tao (08 vụ).