Theo Quyết định vừa được UBND TP.HCM ban hành, UBND cấp xã được thực hiện việc quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng, không phân biệt địa bàn bố trí tái định cư, theo khoản 1 Điều 37a Nghị định 95/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 19 Nghị định 54/2026/NĐ-CP.

Đối với nhà tái định cư được bố trí trong địa bàn cấp xã, UBND cấp xã nơi có dự án bồi thường quyết định giá bán.

Trường hợp nhà tái định cư được bố trí tại địa bàn cấp xã khác với nơi có đất bị thu hồi, UBND cấp xã nơi có dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quyết định giá bán sau khi có ý kiến bằng văn bản của UBND cấp xã nơi có quỹ nhà tái định cư và cơ quan, đơn vị được giao quản lý quỹ nhà.

TP.HCM ủy quyền cấp xã quyết định giá bán nhà tái định cư.

Việc xác định giá bán phải bảo đảm thống nhất, đúng quy định pháp luật và không làm thay đổi giá bán đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với cùng một căn nhà, trừ trường hợp được điều chỉnh theo quy định.

Phạm vi ủy quyền được thực hiện trên toàn địa bàn TP.HCM. Thời hạn ủy quyền từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/9/2026. Trường hợp các quy định pháp luật liên quan được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới làm thay đổi thẩm quyền quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư, việc thực hiện sẽ căn cứ theo quy định mới.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng kịp thời rà soát, tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh hoặc chấm dứt việc ủy quyền khi cần thiết.