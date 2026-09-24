Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 24/9/2026

Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ thuế. Ảnh: TTXVN

1. Xử lý nhanh vướng mắc, rõ từng khâu trong hoàn thuế giá trị gia tăng: Đến ngày 21/9, toàn quốc đã giải quyết 14.058 quyết định hoàn thuế GTGT, số tiền 142.599 tỷ đồng; 73% quyết định được hoàn trước, kiểm tra sau, trong đó 87% hồ sơ được giải quyết trong 6 ngày. Tại hội nghị ngày 24/9, Cục Thuế yêu cầu làm rõ thời hạn, trách nhiệm và kết quả xử lý từng hồ sơ, hạn chế tồn đọng, sai sót. Doanh nghiệp kiến nghị hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ từ khâu kê khai. Ngành thuế đồng thời đẩy mạnh kết nối dữ liệu, quản lý rủi ro và hoàn thuế tự động, dự kiến nâng cấp trong tháng 12/2026.

2. Hà Nội: Từ ngày 27/9, thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân: Ngày 24/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027, thực hiện thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông. Cụ thể, điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép đối với làn đường trên cầu Nhật Tân như sau: Đối với làn "Đường dành cho xe ô tô” sát dải phân cách giữa (làn số 1) điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép từ 90 km/h xuống 80 km/h theo cả hai chiều di chuyển trên cầu Nhật Tân.

Nút giao Bắc Quang, Quốc lộ 279 thuộc tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn I). Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra thi công tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang: Chiều 24/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nguồn lực, tăng ca, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm an toàn giao thông. Dự án dài 105 km, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Đến nay, đoạn qua Tuyên Quang có giá trị xây lắp đạt 76,01% hợp đồng, đoạn qua Hà Giang cũ đạt 85%. Bộ trưởng yêu cầu rà soát, báo cáo Chính phủ bố trí vốn triển khai giai đoạn hoàn chỉnh, trong đó Tuyên Quang đề nghị khoảng 5.900 tỷ đồng.

4. Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay 24/9: Từ 15 giờ ngày 24/9, giá xăng dầu đồng loạt tăng, trong đó xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng, lên 26.397 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng, lên 27.087 đồng/lít. Dầu điêzen tăng 552 đồng, lên 30.497 đồng/lít; dầu madút tăng 276 đồng, lên 19.472 đồng/kg. Liên Bộ Công Thương-Tài chính không trích lập, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Giá thế giới kỳ điều hành này biến động do diễn biến xung đột và địa chính trị. Bộ Công Thương tiếp tục giám sát nguồn cung, xử lý vi phạm và theo dõi thị trường để điều hành giá phù hợp.

5. Đổi mới phương thức ứng phó trước thiên tai ngày càng bất thường: Chiều 24/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội Quốc tế (ISET) và Tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức Hội thảo “Ứng phó với thiên tai dị thường và đa thiên tai - Bài học, định hướng và công cụ”. Hội thảo tập trung chia sẻ kinh nghiệm từ các sự kiện thiên tai năm 2024 - 2025, đồng thời trao đổi về cảnh báo sớm, năng lực cộng đồng và công cụ dữ liệu phục vụ phòng, chống thiên tai.

6. Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt yêu cầu mới với doanh nghiệp: Tại hội thảo “Nâng hạng thị trường – Nâng hạng doanh nghiệp” ngày 24/9 tại TP Hồ Chí Minh, các chuyên gia cho rằng khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi, yêu cầu về minh bạch, công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp sẽ cao hơn. Quan hệ nhà đầu tư (IR) cần chuyển từ cung cấp thông tin sang đối thoại chủ động, làm rõ giá trị dài hạn. Doanh nghiệp cũng cần gắn chiến lược với ESG, qua đó giảm rủi ro, củng cố niềm tin và hỗ trợ nâng cao khả năng định giá.

Bốc dỡ các container hàng nhập khẩu từ Trung Quốc do tàu BBG Nan Ning Bo Run vận chuyển đến cảng Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

7. Cần Thơ đón chuyến tàu container trực tiếp từ Nam Ninh, Trung Quốc: Chiều 24/9, tại Bến cảng Cái Cui, Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ phối hợp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ (Trung Quốc) tổ chức Lễ đón chuyến tàu đầu tiên trên tuyến vận tải container quốc tế sông biển trực tiếp từ Cảng Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) đến Cảng Cần Thơ qua kênh đào Bình Lục, mở thêm hành lang vận tải hàng hóa trực tiếp giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc với Đồng bằng sông Cửu Long.

8. Khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ dự án trọng điểm kết nối vùng Đồng Tháp Mười: Chiều 24/9, UBND phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh tổ chức khởi công Dự án Khu dân cư - Tái định cư phường Kiến Tường, dự án thành phần thuộc Dự án đường Tân An - Bình Hiệp. Đây là khu tái định cư đầu tiên được khởi công trong 4 khu tái định cư phục vụ Dự án đường Tân An - Bình Hiệp, góp phần tạo điều kiện bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án.

9. Xử lý nghiêm công trình vi phạm hành lang an toàn dọc tuyến Quốc lộ 28B: Ngày 24/9, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng không phép, đấu nối trái phép trong hành lang an toàn Quốc lộ 28B và khu vực đèo Đại Ninh. Các trường hợp vi phạm phải tự tháo dỡ; nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế, hoàn thành trong tháng 9/2026. Tại xã Phan Sơn, 82 trường hợp dựng lều quán, mái che, bảng hiệu, điểm kinh doanh tự phát đã được vận động; 61 trường hợp tự tháo dỡ, còn 21 trường hợp chưa chấp hành và tiếp tục được xử lý.

10. Đặt mốc mới cho các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch: Ngày 24/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích đất còn lại cho dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch trước 15/10/2026, đồng thời đẩy nhanh các khu tái định cư. EVN được đề nghị phấn đấu đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I phát điện thương mại vào tháng 10/2026 và sớm khởi công Quảng Trạch II. Trung tâm gồm 4 dự án, tổng vốn 125.746 tỷ đồng. Quảng Trạch I đạt 99,63% tiến độ; Quảng Trạch II đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.