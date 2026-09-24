Bí thư TP.HCM nói với cử tri nhiều vấn đề nóng

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Không cấm xe xăng

Tại hội nghị, cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Luật Phát triển đô thị, giao thông, nhà ở, đất đai và những nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Cử tri Phan Thị Ngọc Hương, phường Diên Hồng phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông có dấu hiệu tái diễn và lan rộng từ các cửa ngõ vào những tuyến đường huyết mạch trong nội thành.

Cử tri đề nghị lãnh đạo thành phố khảo sát, nghiên cứu và có giải pháp hiệu quả để xử lý tình trạng ùn tắc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 24/9.

Cử tri cũng quan tâm lộ trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhất là tác động đến người lao động tự do và người có thu nhập thấp.

Trả lời vấn đề này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định, TP.HCM không cấm xe xăng, thành phố đang tính toán, áp dụng các công cụ tài chính và cơ chế kinh tế phù hợp để định hướng người dân chuyển đổi phương tiện.

Theo ông Trần Lưu Quang, có thể áp dụng hình thức xe xăng đi vào một số khu vực phải trả phí, đồng thời có chính sách hỗ trợ của Nhà nước để khuyến khích người dân đổi từ xe xăng sang xe điện.

Về tình trạng ùn tắc, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được giao cho TP.HCM.

Cử tri phản ánh tại buổi tiếp xúc.

Theo người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM, để giải quyết bài toán này, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên phát triển giao thông công cộng, thay phương tiện cá nhân.

Bí thư Thành ủy cho biết, vừa qua, TP.HCM chi hơn 2.000 tỷ đồng để miễn phí xe buýt trong một năm. Và thành phố ghi nhận lượng hành khách đi xe buýt tăng 49% so với cùng kỳ.

Thành phố cũng tính toán lại tuyến và lưu lượng, đồng thời cải thiện hạ tầng, chất lượng phục vụ và hệ thống nhà chờ, qua đó hướng đến thay đổi thói quen sử dụng phương tiện của người dân.

Bên cạnh xe buýt, TP.HCM đang phát triển hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 570km nhằm kết nối nhiều khu vực trong thành phố.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, việc phát triển giao thông công cộng được đặt trong tổng thể các giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông đô thị, cùng với các chính sách kinh tế để từng bước định hướng người dân chuyển đổi phương tiện.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trả lời các phản ánh của cử tri.

Liên quan đến phản ánh của cử tri về sách giáo khoa, ngay tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, ông đã nhắn tin trực tiếp cho Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM để nắm tình hình và hỏi "Bao giờ đủ?".

Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, số liệu cập nhật đến 14 giờ cùng ngày, thành phố còn thiếu 8.286 cuốn sách giáo khoa, chiếm 0,04% tổng số sách, chủ yếu là sách Công nghệ lớp 9 và sách Lịch sử - Địa lý ở một số khối lớp. Sách Lịch sử - Địa lý đang được nhà xuất bản giao hàng, sách Công nghệ đang trong quá trình in ấn. Ông Trần Lưu Quang mong người dân thông cảm, chia sẻ và khẳng định ngay khi hoàn tất, dự kiến trong tuần tới, sách sẽ được giao đầy đủ cho các trường.

Về nguyên nhân thiếu sách, ông Trần Lưu Quang lý giải số lượng sách được tính toán không chỉ phục vụ học sinh thành phố mà còn chia sẻ hỗ trợ các tỉnh lân cận, dẫn đến thiếu hụt cục bộ, không phải thiếu nguyên bộ mà chỉ thiếu một số đầu sách nhất định.

“Mọi người yên tâm, tuần sau Sở GD&ĐT sẽ hoàn tất”, ông Trần Lưu Quang nói, đồng thời khẳng định nếu không có gì thay đổi, từ năm sau thành phố sẽ chủ động in sách và có thể triển khai chính sách cho mượn sách với gia đình khó khăn.

TP.HCM có cơ chế mạnh nhất từ trước tới nay

Nói về Luật Phát triển đô thị, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, đây là cơ chế mạnh nhất từ trước tới nay TP.HCM từng có.

Điểm đặc biệt là ban đầu luật được xây dựng theo hướng dành riêng cho TP.HCM, một đô thị đặc biệt. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, khi nhận thấy các đô thị khác cũng cần hành lang pháp lý để phát triển, phạm vi áp dụng của luật đã được mở rộng.

Trong luật này, có khoảng 80% nội dung dành cho những đô thị đặc biệt như TP.HCM, còn khoảng 20% là những nội dung mà các đô thị, địa phương khác cũng có thể áp dụng. Khi một địa phương đạt tiêu chí đô thị đặc biệt thì có thể áp dụng toàn bộ luật.

Một điểm đáng chú ý khác là luật không đặt toàn bộ việc cụ thể hóa chính sách vào các nghị định, thông tư của Chính phủ và các bộ, ngành mà trao thêm thẩm quyền cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện.

Theo Bí thư Thành ủy, HĐND TP.HCM đã thông qua khoảng 21 nghị quyết, cơ bản liên quan đến quản lý và phát triển đô thị. Luật có khoảng 240 nội dung cần được cụ thể hóa bằng 105 văn bản.

Luật Phát triển đô thị tạo cơ chế mạnh mẽ nhất cho TP.HCM từ trước tới nay.

Do yêu cầu về thời gian, trước mắt thành phố đã thông qua khoảng 21 nghị quyết. Các nội dung còn lại sẽ tiếp tục được thực hiện trong tháng 10, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành đủ 105 văn bản để cụ thể hóa 240 nội dung của luật.

Tinh thần chung là phải "rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ kết quả", đồng thời xác định rõ trách nhiệm nếu công việc không được thực hiện.

Đặc biệt, luật có quy định cho phép TP.HCM ban hành các cơ chế thí điểm trong thời hạn 5 năm đối với những vấn đề pháp luật chưa quy định.

Theo ông Trần Lưu Quang, đây là điều rất đáng quý, là cơ sở để giải quyết rất nhiều tồn tại cũ và tạo ra những cơ chế mới cho sự phát triển.

Liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Bí thư Thành ủy chia sẻ với khó khăn của các xã, phường khi khối lượng công việc lớn nhưng nhân sự có hạn, trong đó có những cán bộ phải tiếp cận những lĩnh vực hoàn toàn mới.

Theo ông Trần Lưu Quang, các địa phương cần chủ động thay đổi cách tiếp cận, đào tạo lại đội ngũ và tự điều chỉnh trong nội bộ. thành phố sẽ rà soát, tính toán lại chế độ phụ cấp và nhân sự để phù hợp với yêu cầu công việc.

Trao đổi về nhà ở xã hội (NOXH), Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, quan điểm của thành phố hiện nay là NOXH không đồng nghĩa với nhà ở chất lượng thấp. “Nhà ở xã hội bây giờ có tiêu chuẩn như nhà ở thương mại. Chỉ có điều là chúng ta có những cơ chế đặc biệt về giá đất, về cái này kia, cho nên nó rẻ”, ông Trần Lưu Quang nói.

Theo Bí thư Thành ủy, NOXH phải bảo đảm chất lượng và có mức giá phù hợp để người dân có thể tiếp cận. TP.HCM đang triển khai một số dự án NOXH, trong đó có khu vực khu công nghiệp Lê Minh Xuân trước đây, khu Mả Lạng và Chợ Gà Gạo; đồng thời tiếp tục thực hiện chương trình khoảng 40.000 căn nhà cho người dân sống ven kênh rạch và các dự án gắn với phát triển hạ tầng giao thông.

Đối với người dân thuộc diện tái định cư, thành phố sẽ cố gắng bố trí nơi ở gần nơi ở cũ. Tuy nhiên, việc này phải đặt trong tổng thể quy hoạch, bởi TP.HCM không thể tiếp tục nén dân số quá lớn tại khu vực trung tâm. Khi người dân phải di chuyển đến khu vực khác, thành phố phải đồng thời phát triển giao thông công cộng và hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, các công trình thiết yếu.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch thông tin về đất đai, nhà ở, bồi thường, tái định cư và tiến độ dự án, để người dân có thể theo dõi, giám sát và đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Liên quan các dự án kéo dài, Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố sẽ tập trung xử lý những trường hợp ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Với chung cư RMAX, ông nhấn mạnh: “Không thể để người dân đã bỏ tiền mua nhà, lên đây ở nhưng quyền lợi lại bị ảnh hưởng bởi những vấn đề của chủ đầu tư”. Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi của người dân đã bỏ tiền mua nhà.