HĐND tỉnh Lâm Đồng chính thức thông qua 32 Nghị quyết

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Chiều 24/9/2026, sau một ngày làm việc, Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Kỳ họp do đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák, Đa Cát Vinh và Mai Thị Xuân Trung chủ trì. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Sau khi xem xét, thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 32 Nghị quyết, bao quát nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công, đất đai, lâm nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và tổ chức bộ máy.

Trong nhóm kinh tế - tài chính và đầu tư công, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh một số chỉ tiêu tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Kỳ họp cũng thông qua Danh mục dự án và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách địa phương, đợt 7; gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư công nguồn ngân sách địa phương.

Đối với lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp, HĐND tỉnh thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Đa Nhim Thượng 2; đồng thời ban hành quy định về mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường trên địa bàn tỉnh.

Nhiều Nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống người dân cũng được thông qua. Trong đó có các chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật; chế độ đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản; chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp lại thôn, tổ dân phố.

HĐND tỉnh cũng quyết định các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ, mức chi đào tạo, bồi dưỡng; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến 2030.

Tương tự, HĐND tỉnh thông qua quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến 2030.

Một số nội dung về tổ chức, hoạt động bộ máy cũng được xem xét tại kỳ họp, gồm quyết định biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026 và quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cho công chức cấp xã thực hiện công tác chứng thực.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đề nghị UBND tỉnh, các ngành và địa phương khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, xác định rõ công việc, tiến độ, kết quả và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với đầu tư công, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu rà soát tiến độ từng dự án, chủ đầu tư và nguồn vốn; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, bồi thường, tái định cư, vật liệu xây dựng và thi công. Những dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan phải làm rõ trách nhiệm; việc điều chuyển vốn cần thực hiện đúng quy định.

Đồng thời, các chính sách về giáo dục, y tế và an sinh xã hội được yêu cầu triển khai kịp thời, công khai, đúng đối tượng, tạo thuận lợi cho người dân thụ hưởng. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết sau kỳ họp.