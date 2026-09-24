Rà soát cơ sở lưu trú phục vụ Giải leo núi chinh phục đỉnh Ngũ Chỉ Sơn

Tham gia rà soát có đồng chí Nguyễn Thái Hoàn - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ngũ Chỉ Sơn cùng đại diện Phòng Văn hóa, trưởng thôn, bí thư thôn.

Kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Tại các cơ sở lưu trú, đoàn tập trung kiểm tra cơ sở vật chất, khả năng phục vụ, điều kiện ăn, nghỉ và việc niêm yết giá; đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở thực hiện nghiêm quy định về giá dịch vụ, công khai, niêm yết giá rõ ràng; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và chất lượng phục vụ du khách.

Các cơ sở lưu trú được yêu cầu không tự ý tăng giá, lợi dụng thời điểm diễn ra giải để nâng giá dịch vụ.

Các cơ sở lưu trú đã sẵn sàng đón khách.

Giải leo núi chinh phục đỉnh Ngũ Chỉ Sơn là hoạt động thể thao góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương; dự kiến thu hút đông đảo vận động viên, du khách tham gia, trải nghiệm.

Việc rà soát nhằm chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ, bảo đảm an toàn, chất lượng cho vận động viên và du khách trong thời gian diễn ra giải.