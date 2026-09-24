Không để đất công bỏ trống trong khi bệnh viện quá tải

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát địa điểm 314 Trần Phú, phường An Đông để bàn giao cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

“Không để đất công bỏ trống, lãng phí trong khi các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện tuyến cuối đang chật hẹp, quá tải. Việc giao, cải tạo một số khu đất dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở y tế cần triển khai ngay, đưa vào sử dụng sớm để phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.”

Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh qua buổi khảo sát thực tế về việc mở rộng trụ sở các cơ sở y tế trên địa bàn, ngày 24/9.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bệnh viện (Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, những năm qua, các bệnh viện không thể mở rộng cơ sở do điều kiện đất đai chật hẹp. Trong khi đó, nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân tăng cao. Vì thế, quá tải là tình trạng các bệnh viện thường xuyên phải đối mặt.

Cụ thể như: Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trung bình mỗi ngày tiếp nhận hơn 9.000 lượt người bệnh đến khám ngoại trú và khoảng gần 1.000 bệnh nhân điều trị nội trú.

Áp lực quá tải của đơn vị hiện rất lớn; nhiều khoa, phòng đang thiếu giường bệnh và thiếu cơ sở điều trị. Trước thực tế này, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định giao khu đất tại địa chỉ số 1 Đặng Thái Thân (phường Chợ Lớn, rộng khoảng 6.000m2 - vốn là cơ sở của Trạm y tế Chợ Lớn) cho Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết cấp bách tình hình quá tải hiện nay tại đơn vị.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, trước mắt, bệnh viện sẽ sử dụng cơ sở này vào công tác khám bệnh ngoại trú, sau đó tiến hành cải tạo để đưa một số khoa, phòng sang hoạt động tại đây. Bệnh viện đang có các kế hoạch phát triển những chuyên khoa sâu, chuyên khoa mũi nhọn để tiệm cận với nền y tế trong khu vực cũng như trên thế giới.

Vì vậy, nhu cầu gia tăng diện tích và cơ sở hạ tầng là rất lớn. Cơ sở mới này chỉ là giải pháp đáp ứng tính cấp bách trong giai đoạn này. Về tương lai, bệnh viện mong Thành phố tạo điều kiện hỗ trợ thêm quỹ đất để bệnh viện có thể mở rộng qui mô, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Trong buổi làm việc, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ giao khu đất ở địa chỉ 314 Trần Phú (phường An Đông) - trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5 cũ cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương làm nơi khám, chữa bệnh trong khi đang cải tạo, sửa chữa trụ sở chính.

Bác sỹ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nêu rõ, với lưu lượng tiếp đón khoảng 2.000 - 3.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày, khu vực khám bệnh ngoại trú hiện hữu của bệnh viện chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật qui định.

Hiện, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đang tiến hành thi công cải tạo đồng thời cùng lúc nhiều khối nhà. Do đó, việc được bố trí thêm một cơ sở để phục vụ công tác khám, chữa bệnh là cần thiết.

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh được giao khu đất 187/4 Kinh Dương Vương (phường Phú Lâm) - hiện do Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Sở Xây dựng) quản lý.

Khu đất sẽ được bệnh viện xây dựng khu khám, điều trị bệnh tâm thần người lớn. Theo lãnh đạo bệnh viện này, nhiều năm qua, cơ sở vật chất của đơn vị xuống cấp trầm trọng.

Các y, bác sỹ phải cấp cứu, khám cho người bệnh trong cơ sở chật hẹp. Điều này khiến người bệnh mệt mỏi khi bệnh viện liên tục quá tải.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh hiện nay, Thành phố cần điều chuyển, sắp xếp lại các cơ sở y tế theo hướng hợp lý hơn, ưu tiên giải quyết những nơi đang chịu áp lực lớn.

Do đó, Thành phố sẽ bố trí những khu đất, trụ sở đang bỏ trống cho các cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở y tế tuyến cuối đang trong tình trạng quá tải. Các đơn vị tiếp nhận trụ sở dôi dư khẩn trương triển khai sửa chữa, cải tạo và đưa vào sử dụng ngay, vừa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân vừa tránh lãng phí đất công.

Tinh thần chung là không để đất bỏ trống, không để cơ sở vật chất xuống cấp trong khi người dân và ngành Y tế đang có nhu cầu. Mỗi mét vuông đất, mỗi trụ sở, mỗi cơ sở y tế của Thành phố phải được khai thác với hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt nhất cho người dân.

Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã giao một số trụ sở dôi dư cho các cơ sở y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh gồm: Bệnh viện Tai Mũi Họng tiếp nhận trụ sở Trung tâm Y tế Quận 3 cũ, Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận trụ sở Bệnh viện Quận 10 cũ, Bệnh viện Mắt tiếp nhận cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan, Bệnh viện Tâm thần tiếp nhận một cơ sở của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố làm nơi điều trị bệnh lý tâm lý, tâm thần cho trẻ em./.