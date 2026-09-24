Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang: Không để chậm trễ thủ tục hỗ trợ nhà đầu tư

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý. Đại diện một số doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng nêu kiến nghị liên quan quá trình triển khai dự án.

Trong đó có Tập đoàn C.E.O, Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Thực phẩm BIM, Tập đoàn T&T, Hợp tác xã Hải An - Đô Lương và một số liên danh doanh nghiệp.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ quy định pháp luật, khẩn trương thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận cho nhà đầu tư, không để hồ sơ chậm trễ.

Đối với 2 Cụm công nghiệp Hòa An và Mỹ Phú, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao sớm tiếp nhận hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh xem xét việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch phân khu tại Phú Quốc và các khu vực lấn biển, tạo cơ sở triển khai các dự án đầu tư.

Các sở, ngành phải kịp thời có văn bản tham mưu hoặc trả lời theo thẩm quyền đối với những nội dung được Thường trực UBND tỉnh giao. Những đơn vị chậm thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ sẽ bị phê bình.

Sở Tài chính được giao phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, hoàn chỉnh thông báo kết luận cuộc họp, làm cơ sở theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện.