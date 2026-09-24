Tìm cách đưa hàng nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư ở Thanh Hóa vào sử dụng

Xử lý nhà, đất dôi dư còn nhiều khó khăn

Ngày 24/9, phóng viên ghi nhận tại xã Thiệu Hóa, nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính đang được địa phương phân loại, chuyển đổi công năng hoặc bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, nhằm tránh bỏ không, xuống cấp và lãng phí tài sản công.

Theo UBND xã Thiệu Hóa, địa phương hiện có 16 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, không tính các thiết chế văn hóa. Thay vì để các trụ sở cũ bỏ trống, xã đã xây dựng phương án xử lý theo từng nhóm, căn cứ nhu cầu thực tế.

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa rà soát các nhà đất, tài sản công dôi dư trên địa bàn. (Ảnh: UBND xã Thiệu Hóa)

Trong đó, 5 cơ sở được điều chuyển để phục vụ giáo dục, gồm trụ sở UBND các xã Thiệu Phú, Thiệu Công, Thiệu Long; trụ sở UBND xã Thiệu Nguyên cũ tại thôn Nguyên Trung và trụ sở UBND thị trấn Thiệu Hóa cũ.

Trụ sở MTTQ và các đoàn thể huyện Thiệu Hóa cũ được chuyển sang phục vụ đơn vị sự nghiệp công lập. Bốn cơ sở khác gồm trụ sở UBND xã Thiệu Nguyên cũ tại thôn Nguyên Sơn, Trường mầm non xã Thiệu Nguyên, trụ sở UBND xã Thiệu Phúc cũ và Trạm y tế Thiệu Phú cũ được chuyển đổi công năng thành nơi sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn và trụ sở làm việc của HTX Thiệu Phú.

Sáu cơ sở còn lại, gồm cơ sở BHXH Triệu Sơn thuộc BHXH tỉnh Thanh Hóa, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thiệu Hóa cũ, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Đội Thuế thị trấn Vạn Hà, được chuyển giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã quản lý, khai thác và cho thuê theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Hiểu, Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa, cho biết điều quan trọng sau khi phân loại, bàn giao tài sản là phải xác định được phương án sử dụng phù hợp đối với từng cơ sở.

Theo ông Hiểu, những tài sản còn khả năng sử dụng cần sớm đưa vào khai thác; những cơ sở không còn phù hợp với công năng cũ phải được chuyển đổi đúng quy định. Mục tiêu là quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả từng cơ sở nhà, đất, không để tài sản Nhà nước bị bỏ không, xuống cấp hoặc sử dụng lãng phí.

Cách làm này đang giúp Thiệu Hóa tận dụng thêm nguồn lực từ hệ thống trụ sở cũ, đồng thời bổ sung cơ sở vật chất cho giáo dục, sinh hoạt cộng đồng, sản xuất và các hoạt động phục vụ người dân.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc xử lý nhà, đất dôi dư vẫn gặp nhiều khó khăn.

Ông Hoàng Xuân Toàn, Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Định, cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, xã có 8 công sở dôi dư chưa sử dụng. Các công sở còn lại đã được bàn giao cho các đơn vị của xã.

Đối với những cơ sở chưa có phương án xử lý, địa phương dự kiến báo cáo UBND tỉnh để xin hướng giải quyết, đưa các công sở này vào kế hoạch sử dụng gắn với chương trình phát triển kinh tế của địa phương, qua đó tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Nhiều cơ sở đã xuống cấp sau thời gian dài không được sử dụng. (Ảnh: UBND xã Thiệu Hóa)

Tại xã Vĩnh Lộc, số lượng tài sản dôi dư lớn hơn, với 15 công sở sau sắp xếp. Trong số này có trụ sở UBND các xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Phúc, Hội Người mù, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trường mầm non thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc cũ và một số trụ sở của các đơn vị đóng trên địa bàn như Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lộc cũ.

Một số công trình hiện bỏ không. Trong khi đó, địa phương vẫn phải bố trí người bảo vệ tài sản nhưng nguồn lực hạn chế.

Hơn 1.200 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý

Theo báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hóa, đến ngày 15/9, hai đoàn công tác liên ngành đã rà soát tại 137/166 xã, phường. Toàn tỉnh hiện có 1.285 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, tăng 264 cơ sở so với số liệu trước đó, chủ yếu do rà soát bổ sung tài sản và phát sinh từ quá trình bàn giao, sắp xếp lại các đơn vị.

Trong số này, 469 cơ sở dự kiến chuyển đổi thành nhà văn hóa, sân chơi và công trình phục vụ cộng đồng, đã hoàn thành 337 cơ sở. Với 282 cơ sở dự kiến điều chuyển, chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục, mới có 90 cơ sở hoàn thành.

Hội nghị sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh chiều 23/9. (Ảnh: UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đáng chú ý, 523 cơ sở được dự kiến giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã quản lý, khai thác, cho thuê; đến nay 376 cơ sở đã được giao nhưng mới 15 cơ sở được phê duyệt phương án khai thác và chưa có cơ sở nào ký hợp đồng cho thuê.

Sở Tài chính cho biết tiến độ xử lý tại một số địa phương còn chậm, nhất là việc hoàn thiện thủ tục chuyển đổi công năng, bàn giao và xây dựng phương án khai thác. Một số tài sản dự kiến đấu giá còn vướng quy hoạch, hồ sơ đất đai và xác định giá.

Tại hội nghị sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh chiều 23/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng yêu cầu các địa phương coi đây là nhiệm vụ cấp bách, xây dựng tiến độ cụ thể và chủ động xử lý, không chờ đôn đốc.

Các xã, phường phải hoàn thành việc ban hành quyết định xử lý, chuyển đổi công năng đối với cơ sở đủ điều kiện thuộc thẩm quyền trước ngày 30/9; những cơ sở đã có quyết định phải nhanh chóng bàn giao, đưa vào sử dụng. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ trên địa bàn.

Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, đôn đốc; hai đoàn công tác liên ngành tập trung kiểm tra các cơ sở còn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành kiểm tra tiến độ trước ngày 30/10. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu việc xử lý phải đúng quy định nhưng không để tâm lý sợ sai dẫn đến đùn đẩy, kéo dài, với mục tiêu đưa tài sản công dôi dư vào sử dụng thực chất, tránh lãng phí.