Thủy điện Sông Bung: Hỗ trợ xây nhà cho hộ khó khăn vùng núi Đà Nẵng

Ngày 22/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Êê (TP. Đà Nẵng) tổ chức bàn giao nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Công ty Thủy điện Sông Bung, thông qua sự kết nối của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng.

Trong năm 2026, Công ty Thủy điện Sông Bung (thuộc Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP) đã hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 6 xã miền núi; trong đó xã Nam Giang được hỗ trợ 3 căn, Bến Giằng 3 căn, Thạnh Mỹ 2 căn, Đắc Pring 2 căn, La Dêê 2 căn và La Êê 3 căn. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng, tổng kinh phí thực hiện chương trình là 900 triệu đồng.

Đại diện hộ gia đình bà Pơ Loong Hênh phát biểu cảm ơn Công ty Thủy điện Sông Bung, chính quyền và bà con nhân dân xã La Êê.

Tại xã la Êê, 2 căn của hộ bà Pơ Loong Hênh (thôn Pà Lan) và hộ bà Zơ Râm Thị Hiền (thôn Đác Ngol) đã hoàn thành nhà và đưa vào sử dụng. Riêng căn của hộ ông A Đih Bhiên (thôn Pà Ooi) đang tiếp tục hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Ông Zơ Râm Huấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Êê phát biểu tại buổi lễ.

Điểm đáng ghi nhận trong quá trình triển khai là sự chung tay của chính các gia đình và cộng đồng dân cư. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ Công ty Thủy điện Sông Bung, các hộ đã huy động thêm 167 triệu đồng từ gia đình, người thân, dòng họ và cộng đồng; đồng thời đóng góp 107 ngày công lao động để xây dựng, hoàn thiện nhà ở.

Từ san nền, đào móng, vận chuyển vật liệu đến tháo dỡ nhà cũ và hoàn thiện các hạng mục, nhiều cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tại các thôn đã cùng tham gia bằng những phần việc thiết thực.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Êê ký biên bản bàn giao nhà cho hộ gia đình ông Pơ Loong Hênh.

Là xã miền núi, biên giới, địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, La Êê vẫn còn những hộ có điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập chưa ổn định và phải sinh sống trong những căn nhà tạm, xuống cấp. Vì vậy, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân có nơi ở an toàn hơn, yên tâm lao động, sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Zơ Râm Huấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Êê ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Công ty Thủy điện Sông Bung; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban quản trị các thôn và nhân dân trong quá trình triển khai.

Căn nhà khang trang của hộ gia đình bà Zơ Râm Thị Hiền được xây dựng từ một phần nguồn hỗ trợ của Công ty Thủy điện Sông Bung.

Những căn nhà mới hôm nay là kết quả của sự đồng hành giữa doanh nghiệp - chính quyền - Mặt trận - cộng đồng và chính các gia đình thụ hưởng. Từ nguồn lực hỗ trợ, mỗi hộ tiếp tục phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả lao động và các nguồn lực hiện có để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Qua chương trình, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đặc biệt tại địa bàn miền núi, nơi Công ty Thủy điện Sông Bung có hoạt động sản xuất.