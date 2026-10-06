Phát hiện thi thể trên Kênh Cửa Đạt

Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Yên Trường phối hợp với lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa thi thể lên bờ để xác minh danh tính.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi. Người này mặc quần dài, áo phông cộc tay màu xanh. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang thông báo rộng rãi để tìm người thân của nạn nhân. Ai biết thông tin hoặc có người thân mất tích với đặc điểm trên được đề nghị liên hệ cơ quan công an để phối hợp xác minh.

Hiện nguyên nhân tử vong đang được cơ quan pháp y tiến hành làm rõ.