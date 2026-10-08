Kiểm tra Mộc Ngư Food, phát hiện hơn 80 kg cá đông lạnh không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Công an phường Việt Hưng vừa chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố) kiểm tra hộ kinh doanh Mộc Ngư Food (tại khu phố Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng) do bà Giáp Thị Lâm Oanh làm chủ.

Công an phường Việt Hưng kiểm tra, xử lý hộ kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: CAQN

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khu vực chứa, kho bảo quản thực phẩm của hộ kinh doanh chưa được trang bị đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình và chế độ vệ sinh theo quy định. Việc bố trí, sắp xếp, bảo quản hàng hóa cũng chưa bảo đảm các điều kiện đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 80 kg cá nục đông lạnh, trị giá khoảng 4,8 triệu đồng, không rõ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Căn cứ kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Mộc Ngư Food, tổng số tiền 10 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số cá nục đông lạnh nói trên.

Công an phường Việt Hưng cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.