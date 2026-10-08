Khởi tố đối tượng dùng dao tấn công 3 mẹ con, một bé gái 6 tuổi tử vong

Công an tỉnh Cà Mau lấy lời khai đối tượng Trần Chí Công. (Ảnh:CA)

Ngày 8/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Chí Công (SN 1986, ngụ ấp 3, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về tội “Giết người”, quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin ban đầu, Trần Chí Công có quan hệ tình cảm và chung sống với chị N.T.L.H. cùng 3 người con riêng của chị H. từ năm 2022.

Do mâu thuẫn tình cảm phát sinh trước đó nhưng không được giải quyết, ngày 5/10/2026, Công đến nhà chị H. để nói chuyện.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Công lấy dao tại nhà chị H. tấn công chị H. cùng các con. Phát hiện vụ việc, Công an xã Năm Căn cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ Công và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Hậu quả, cháu gái V.N.T.K. (6 tuổi) bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện; chị H. cùng một người con khác được cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ án.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam Trần Chí Công để điều tra về tội “Giết người”.

Tại cơ quan Công an, Trần Chí Công đã thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.