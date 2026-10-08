Gia Lai: Quy tập 3 hài cốt cùng mảnh tăng bộ đội tại vườn rẫy người dân

Theo báo cáo nhanh của Đội K52 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), từ ngày 5/10 - 7/10, đơn vị này đã tìm kiếm, quy tập được 3 bộ hài cốt, nghi là liệt sĩ, tại tại làng Bi, xã Ia Dom.

Đội K52 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập liệt sĩ hy sinh tại xã Ia Dom. Ảnh: Đội K52

Trước đó, ông Siu Bích (SN 1952, trú tại làng Bi, xã Ia Dom) cho biết, trong quá trình làm vườn, ông phát hiện nhiều nấm mộ đất trên đất rẫy, nghi là nơi chôn cất bộ đội nên báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom để kiểm tra.

Ngay sau đó, Đội K52 đã khảo sát và nhận định nguồn tin có cơ sở. Từ ngày 5/10, đơn vị này đã tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt. Đến 15h55 ngày 7/10, đơn vị quy tập thêm một hài cốt.

Hài cốt được phát hiện gồm răng cùng các mảnh xương cẳng tay, cẳng chân đã nát, trong tình trạng phân hủy nặng. Lực lượng tìm kiếm thu được một mảnh tăng và lấy 4 mẫu răng để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính.

Hiện Đội K52 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực theo quy định.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết, trong năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận 108 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các nguồn tin đều được tổng hợp, phân loại, xác minh; khi đủ cơ sở sẽ tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập.