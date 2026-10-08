Công an TP Hà Nội thông tin vụ cháy tại thôn La Phù, 2 người tử vong

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động 4 phương tiện cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31, 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CAHN

Sau 8 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, đúng 18h29' cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã bùng phát lớn, kèm nhiều khói, khí độc; chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, tổ chức chống cháy lan, dập tắt đám cháy và tìm kiếm người bị nạn.

Đến khoảng 18h42' cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; 18h57’, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua xác minh, khu vực xảy ra hỏa hoạn là nơi sửa chữa xe máy, diện tích khoảng 25m2, được làm bằng khung thép, mái tôn, nằm trong sân của ngôi nhà cao 2 tầng. Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho cơ quan y tế.

Hiện, Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy và danh tính những người tử vong để giải quyết theo quy định.