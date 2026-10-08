Sửa đổi, bổ sung một số quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng

Trong đó, Nghị định số 382/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Nghị định số 94/2025/NĐ-CP theo hướng mở rộng phương thức gửi hồ sơ để đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm, điều chỉnh giải pháp thử nghiệm, dừng thử nghiệm, gia hạn thời gian thử nghiệm và đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm.

Theo quy định mới, hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc nộp trực tiếp tới Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ảnh minh hoạ. (TTXVN)

Nghị định số 382/2026/NĐ-CP bổ sung thêm khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 7 Nghị định số 94/2025/NĐ-CP quy định việc khai thác và sử dụng thông tin hồ sơ đã được tích hợp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành như sau:

Khi các loại giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ quy định tại Nghị định này đã được tích hợp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên cơ sở trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Khi thông tin lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam, người nước ngoài đã được tích hợp trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp thì Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác, Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm để giải quyết thủ tục hành chính.

Mặt khác, Nghị định số 382/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 94/2025/NĐ-CP theo hướng: Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty phải có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm là người quản lý, người điều hành của tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trung gian thanh toán, công nghệ thông tin và không thuộc những đối tượng bị cấm theo quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 6/10/2026. Quy định tại Điều VI, VII, VIII, IX, X, XI Tiểu mục D Mục 1 Phụ lục 1.7 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 quy định về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.