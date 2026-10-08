Bỗng dưng bị mạo danh thành lập doanh nghiệp 'ma': Làm sao để tránh bị phạt 'oan'?

Về cách kiểm tra thông tin cá nhân có bị mạo danh đứng tên công ty, doanh nghiệp, theo chị Lê Thu Hoà – người có thâm niên hơn 10 năm công tác trong ngành thuế, người nộp thuế có thể thực hiện kiểm tra bằng 1 trong các cách: Kiểm tra trên trang thông tin điện tử cục thuế; Truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Kiểm tra trên ứng dụng Etax Mobile.

Về thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp ở trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) theo Quyết định 1933, trước khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp, hoặc chấm dứt hoạt động phải đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục về thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định.

Với trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ; lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, thời hạn xử lý hồ sơ đã tiếp nhận.

Trường hợp hồ sơ gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi số văn thư của cơ quan thuế. Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế...

Đối với hồ sơ điện tử, Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế, thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

Nhằm hạn chế việc bị mạo danh đứng tên công ty “ma”, cá nhân tuyệt đối không để lộ lọt căn cước công dân, không nên cho bất kỳ ai mượn căn cước công dân (CCCD) để sử dụng vào bất kỳ mục đích gì, không chụp ảnh CCCD và đăng tải lên mạng xã hội.

Trường hợp phát hiện thông tin cá nhân đã bị sử dụng trái phép, cá nhân cần thu thập và lưu lại bằng chứng mạo danh bằng cách truy cập vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc ứng dụng eTax Mobile để kiểm tra, chụp lại thông tin về doanh nghiệp đang đứng tên mình, trong đó có mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở và vai trò của cá nhân trong doanh nghiệp.

Đồng thời, cá nhân cần chuẩn bị bản sao CCCD chính chủ, các bằng chứng cho thấy bản thân không tham gia ký kết hồ sơ thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn tại doanh nghiệp đó.

Tiếp theo đó, cá nhân cần gửi phản hồi đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp có thông tin bị mạo danh để cơ quan này nắm được phản ánh và tạm thời khóa mã số thuế và dừng cấp hóa đơn, tránh phát sinh thêm nợ thuế hoặc mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Sau đó, người bị mạo danh có thể gửi đơn kiến nghị hoặc thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) nơi cấp phép cho doanh nghiệp. Nếu cơ quan chức năng xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, người bị mạo danh cần nộp đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Công an (nơi cư trú hoặc nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) về hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin cá nhân và giả mạo tài liệu. Cơ quan Công an sẽ xác minh, giám định chữ ký để có căn cứ xử lý với đối tượng giả mạo...