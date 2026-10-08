80 video nhạy cảm của bệnh nhân ở Hàn Quốc bị phát tán

Theo SBS News, Cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra sau khi xuất hiện nghi vấn hình ảnh từ camera giám sát (CCTV) tại các phòng phẫu thuật của bệnh viện, trong đó có các cơ sở sản khoa và phụ khoa, bị phát tán trên những trang web bất hợp pháp ở nước ngoài.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia sau đó giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát tỉnh Chungcheong Bắc điều tra.

Trước đó, 4 nghi phạm bị cáo buộc đã đột nhập, phát tán hoặc bán các video trên những trang web bất hợp pháp đã bị cảnh sát bắt giữ vào năm ngoái.

Ở thời điểm đó, cảnh sát đề nghị chặn truy cập vào một số trang web đăng tải nhiều video quay trái phép, trong đó có những đoạn video liên quan đến vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ nạn nhân.

Tuy nhiên, sau khi những người phát tán ban đầu bị bắt, các video tiếp tục được đăng lại trên những trang web khác. Vì vậy, cảnh sát dự kiến điều tra những người đã tái phát tán các nội dung này.

Hình ảnh từ camera giám sát (CCTV) bị rò rỉ. Nguồn: SBS News

Phần lớn video từ các cơ sở y tế bị rò rỉ được cho là ghi bằng camera IP. Camera IP cũng thuộc hệ thống camera giám sát, nhưng khác với CCTV truyền thống, thiết bị này được kết nối với mạng có dây hoặc không dây, cho phép truyền hình ảnh được ghi tới các thiết bị khác theo thời gian thực. Vì vậy, vấn đề bảo mật của camera IP từ lâu đã gây nhiều lo ngại.

Theo văn phòng nghị sĩ Huh Jong-sic, kết quả kiểm tra tình trạng rò rỉ video CCTV tại các cơ sở y tế cho thấy 80 video ghi lại cảnh bệnh nhân khám, điều trị và thay quần áo bên trong các cơ sở y tế Hàn Quốc đang được lưu hành trên các trang web dành cho người lớn ở nước ngoài.

Các video được cho là liên quan đến nhiều loại cơ sở y tế, gồm phòng khám sản phụ khoa, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, cơ sở y học cổ truyền Hàn Quốc và khoa phục hồi chức năng.

Đáng chú ý, riêng một phòng khám sản phụ khoa tại Seoul đã có 21 video được xác định có liên quan, theo văn phòng nghị sĩ Huh.

Nghị sĩ Huh Jong-sic kêu gọi tiến hành điều tra toàn diện, trong đó có hợp tác quốc tế, đồng thời đặt câu hỏi về mức độ an toàn của người dân khi đến các cơ sở y tế nếu hình ảnh họ đang khám bệnh hoặc thay quần áo bị phát tán.

Trước đó, sau khi Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc được sửa đổi vào tháng 9/2023, việc lắp đặt và vận hành CCTV bên trong phòng phẫu thuật tại các cơ sở y tế thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân mất ý thức do gây mê trở thành quy định bắt buộc.