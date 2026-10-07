Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm 3 năm tù

Sau gần hai tuần xét xử phúc thẩm và nghị án kéo dài, chiều 7/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2.

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù về tội danh trên.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Tiến xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, nhưng bị cáo Tiến có luật sư bào chữa.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tiến đã nộp khắc phục hoàn toàn số tiền mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo phải khắc phục là 108,5 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Tiến còn nộp thêm 1,1 tỷ đồng để cùng đồng phạm khắc phục hậu quả. Bị cáo Tiến được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả lên đến 109,6 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Ngoài bị cáo Tiến được giảm từ 6 năm tù xuống 3 năm tù, Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng tuyên giảm án cho các bị cáo gồm: Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng Kỹ thuật dự toán thuộc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 4 năm 6 tháng tù xuống 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) được giảm từ 25 năm tù xuống 22 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) được giảm từ 30 năm tù xuống 29 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) được giảm từ 10 năm 6 tháng tù xuống 6 năm 6 tháng tù.

4 bị cáo được Hội đồng xét xử phúc thẩm chuyển từ án tù giam sang án tù cho hưởng án treo (3 năm tù giam xuống 3 năm tù treo) gồm: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế), Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế), Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) và Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện kinh tế xây dựng).