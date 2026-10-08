Bắt giữ đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản và hiếp dâm

Đối tượng Điểu Phước tại hiện trường, nơi thực hiện vụ trộm cắp tài sản. (Ảnh:CA)

Trước đó, chị T. (ngụ xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) đến cơ quan Công an trình báo bị một đối tượng đột nhập vào phòng ngủ trộm cắp tài sản và thực hiện hành vi xâm hại nạn nhân rồi tẩu thoát.

Theo nội dung trình báo, một đối tượng đã đột nhập vào nhà khi chị T. đang ngủ, lấy đi 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max; đồng thời thực hiện hành vi xâm hại đối với chị rồi tẩu thoát.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Tân Minh đã xác định được đối tượng tình nghi là Điểu Phước (SN 2004, trú tại xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai).

Qua xác minh, đây là đối tượng có biểu hiện bất hảo, thường xuyên liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời đang bị Công an xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng thụ lý điều tra trong một vụ việc khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã đã bắt giữ đối tượng Điểu Phước.

Tại Cơ quan điều tra, trước các chứng cứ thu thập được, Điểu Phước đã thừa nhận hành vi “trộm cắp tài sản” và “hiếp dâm”.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.