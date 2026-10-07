VFF chốt tương lai với HLV Kim Sang-sik sau FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 để lại không ít vấn đề cần giải quyết với đội tuyển Việt Nam. Vị trí thứ tư sau thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng ba cho thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn khoảng cách nhất định khi đối đầu những đối thủ mạnh trong khu vực.

Kết thúc giải đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc xác định việc tìm kiếm nhân tố mới và trao thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng. “Với tư cách HLV trưởng, trước hết tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành. Qua đó, chúng tôi có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik nhận trách nhiệm sau thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Định hướng này mở ra cơ hội cho những gương mặt trẻ tiếp tục được thử sức ở đội tuyển. Nguyễn Đình Bắc và Williams Minh Hoàng là những cầu thủ đã để lại dấu ấn tại FIFA ASEAN Cup 2026 và có thể tiếp tục được trao cơ hội trong thời gian tới.

Bên cạnh việc phát hiện nhân tố mới, ban huấn luyện cũng cần duy trì vai trò của nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm. Sự kết hợp giữa những trụ cột và lớp kế cận sẽ là yếu tố quan trọng để đội tuyển cải thiện chiều sâu lực lượng.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập trung trong FIFA Days tháng 11. Thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến có hai trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, qua đó tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ, thử nghiệm nhân sự và điều chỉnh chiến thuật. Đây cũng là quãng thời gian quan trọng để những gương mặt mới cạnh tranh vị trí trong đội hình, đặc biệt ở những khu vực đội tuyển còn thiếu chiều sâu.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập trung trong FIFA Days tháng 11. Ảnh: VFF

Sau đợt tập trung tháng 11, đội tuyển dự kiến hội quân trở lại từ ngày 21/12. Ngày 1/1/2027, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên đường sang Qatar tập huấn. Đội tuyển Việt Nam dự kiến có trận giao hữu với chủ nhà Qatar vào ngày 5/1, trước khi di chuyển sang Saudi Arabia để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho Asian Cup 2027.

Qatar là đối thủ đáng chú ý bởi đội bóng này đang giữ vị thế đương kim vô địch châu Á. Màn so tài dự kiến ngày 5/1 vì thế sẽ là bài kiểm tra chất lượng đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào giải đấu lớn nhất châu lục.

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây là bảng đấu được đánh giá nhiều thách thức khi có sự góp mặt của hai đội tuyển giàu kinh nghiệm ở sân chơi châu lục. Yemen cũng đã giành quyền dự vòng chung kết sau khi đứng đầu bảng B ở vòng loại.

Việt Nam nằm ở bảng E Asian Cup 2027

Việc VFF tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Kim Sang-sik giúp đội tuyển tránh một cuộc xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo ngay trước thềm Asian Cup 2027. Quãng thời gian từ tháng 11/2026 đến đầu tháng 1/2027 sẽ là cơ hội để chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi Việt Nam bước vào thử thách lớn tại Saudi Arabia.