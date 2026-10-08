Giữ bình yên, an toàn cho người dân tham gia lễ hội

Công an phường Rạch Giá tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước và trong lễ hội. Ảnh: HẠNH CHÂU

Sáng 5/10, khi người dân và du khách bắt đầu đến phường Rạch Giá tham gia lễ hội, Công an phường phát hiện nhóm 4 người từ TP. Cần Thơ đến có biểu hiện nghi vấn trộm cắp, móc túi. Lực lượng chức năng theo dõi, kiểm tra, xác minh và mời nhóm này về trụ sở làm việc, răn đe nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Công an phường Rạch Giá phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lực lượng quân sự, biên phòng và lực lượng cơ sở huy động gần 480 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên bố trí trực tại 30 chốt. Các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục, rà soát đối tượng nghi vấn, đồng thời nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản.

Thượng tá Nguyễn Thanh Có - Trưởng Công an phường Rạch Giá cho biết đơn vị tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó yêu cầu hàng đầu là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn khách đến viếng, dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực. Công an phường phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trước và trong lễ hội; các phương án xử lý tình huống được xây dựng theo hướng cơ động nhanh khi có vụ việc xảy ra.

Đại tá Đào Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; xác định rõ trách nhiệm của từng lực lượng, từng địa bàn, nhất là khu vực đông người, địa bàn giáp ranh và nơi có lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ hội.

Cùng với bảo đảm an ninh, trật tự, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được chú trọng trong lễ hội hằng năm. Ông Cao Hồng Nhãn - phụ trách trại cơm số 4, ngụ xã Châu Phong có hơn 30 năm tham gia nấu ăn phục vụ lễ hội Nguyễn Trung Trực cho biết: “Hằng năm trại cơm phục vụ 100 bàn ăn, năm nay phục vụ 80 bàn. Ngoài cơm, trại còn phục vụ bánh canh nước cốt dừa, bảo đảm an toàn thực phẩm”.

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra các bếp ăn phục vụ lễ hội. Ảnh: HẠNH CHÂU

Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phun khử khuẩn khu vực Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực và các trại cơm; hướng dẫn an toàn thực phẩm cho các trại cơm, trại mắm, bánh xèo, đậu hũ và các bếp ăn trên địa bàn phường...

Các cơ sở được hướng dẫn kiểm soát nguồn nguyên liệu, nguồn nước, dụng cụ chế biến thực phẩm; sử dụng gia vị có nhãn mác, còn hạn sử dụng; thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn. Người chế biến thực phẩm phải đeo găng tay, khẩu trang, mặc tạp dề… Qua kiểm tra, các bếp ăn xung quanh khu vực Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực cơ bản chuẩn bị chu đáo, khu chế biến sạch, khô ráo và có lưu mẫu.

Để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân tham gia lễ hội, ngành y tế tỉnh triển khai phương án bảo đảm sức khỏe người dân, du khách theo phương châm “4 tại chỗ”, trực 24/24 giờ trong 3 ngày cao điểm. Trung tâm Y tế Rạch Giá bố trí ít nhất 2 tổ cấp cứu ngoại viện, mỗi tổ gồm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng và xe cứu thương. Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và Bệnh viện Bình An sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp bệnh nặng. Khu vực Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực bố trí trạm sơ cấp cứu và phát thuốc miễn phí cho người dân mắc bệnh thông thường.