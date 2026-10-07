Quán ăn TP.HCM bới 3 thùng rác tìm phong bì tiền cho khách Singapore

Một tuần sau khi tìm phong bì chứa tiền cho 2 du khách Singapore, đội ngũ quán Oanh Cua (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) vẫn xúc động trước lá thư cảm ơn viết bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Đoạn video quán chia sẻ về câu chuyện cũng thu hút 3,8 triệu lượt xem.

Nhân viên quán tìm phong bì trong thùng rác lớn tối ngày 29/9. Ảnh: Oanh Cua.

Sự việc diễn ra ngày 29/9, hai du khách Singapore đến quán ăn tối, sau đó rời đi. Nhưng đến khoảng 23h, khi quán sắp đóng cửa, đôi du khách quay lại với vẻ mặt hoảng hốt, báo rằng đã bỏ quên một phong bì màu trắng, chứa 40 triệu đồng. Đây là toàn bộ số tiền họ mang theo trong chuyến du lịch Việt Nam.

"Khi kiểm tra camera không thấy, hai du khách nghĩ rằng phong bì gấp nhỏ nên lẫn vào khăn giấy hoặc vỏ hộp rồi vô tình vứt sọt rác. Lúc này, rác của quán đã đổ vào 3 xe rác lớn của khu vực. Nhân viên lập tức bới tung từ trong quán đến xe rác lớn để tìm", đại diện quán kể với Tri Thức - Znews.

Trời bắt đầu mưa, nhưng nhân viên không ngại bẩn hay ướt. Trước cảnh này, một số nhân viên vệ sinh gần đó cũng nhiệt tình hỗ trợ, mang xe rác trống để chiết phần rác từ thùng cũ sang. Tuy nhiên, sau hơn một giờ vẫn không tìm thấy toàn bộ số tiền của 2 du khách.

Lá thư song ngữ của 2 du khách Singapore. Ảnh: Oanh Cua.

Về khách sạn, họ kiểm tra hết đồ đạc và phát hiện phong bì nằm sâu dưới túi xách.

Ngày hôm sau (30/9), đôi du khách Singapore quay lại quán để ăn cua gạch. Họ cũng viết thư tay trên chính phong bì đã tìm được, kèm theo món quà và hậu tạ số tiền 2 triệu đồng.

"Lúc biết tiền vẫn còn, mọi người đều mừng, vì nếu mất họ rất khó xoay xở. Để lại hình ảnh người Việt Nam tốt bụng trong mắt bạn bè quốc tế là điều hạnh phúc", đại diện quán bày tỏ.

Việc du khách quốc tế nhận sự giúp đỡ khi sang Việt Nam du lịch không hiếm. Gần nhất, vào tháng 4, ba du khách quốc tế ghé một quán cà phê tại phường Cửa Nam (Hà Nội). Khi rời quán, họ bỏ lại một chiếc ví ở quầy pha chế. Chủ quán đã nhanh chóng lái xe máy đuổi theo và trả lại.

Cùng thời điểm, Ksenia Goryacheva (31 tuổi, du khách Nga) không may làm mất ví có giấy tờ tùy thân và tiền mặt. Ngay sau đó, cô được Công an phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) huy động lực lượng và người dân tìm kiếm, trao trả đầy đủ tài sản.

Tháng 12/2025, Pai Kan Tue (du khách Thái Lan) làm rơi điện thoại trên taxi ở TP.HCM. Một số người dân gần đó đã chủ động giúp nữ du khách liên hệ với tài xế bằng sim Việt Nam để nhận lại điện thoại.

Du khách quốc tế đi xích lô tại Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Trên một số nhóm trao đổi về du lịch Việt Nam của du khách quốc tế, nhiều người bày tỏ rằng Việt Nam là quốc gia an toàn và người dân thân thiện. Minh chứng rõ nhất trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ 2025, đạt gần 71% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách cả năm.

Ở thị trường khách Đông Nam Á, Singapore ghi nhận mức tăng trưởng cao, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này đặt ra yêu cầu ngành du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách để cải thiện giá trị đóng góp cho nền kinh tế, bên cạnh mục tiêu tăng lượng khách quốc tế.