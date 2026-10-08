Nhiều người gặp chấn thương nặng vì vật nuôi thả rông

Ngày 8/10, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cho biết, trong thời gian ngắn tiếp nhận một số trường hợp gặp chấn thương nghiêm trọng do va chạm với vật nuôi thả rông.

Người tham gia giao thông gặp chấn thương nặng sau va chạm với vật nuôi thả rông. Ảnh chụp màn hình.

Trên đường đi làm về lúc tối muộn, ông M.H.V. (51 tuổi, trú tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) không may đâm vào đàn trâu nằm giữa đường. Sau tai nạn, ông V. được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định ông V. bị đa chấn thương.

Ông V. bị gãy xương đòn phải, gãy kín 5 xương sườn bên phải cùng nhiều tổn thương phần mềm vùng mặt và các chi sau va chạm với đàn trâu. Ảnh: Khánh Huyền.

Ông V. bị gãy xương đòn phải, gãy kín 5 xương sườn bên phải cùng nhiều tổn thương phần mềm vùng mặt và các chi. Sau khi hội chẩn, ông V. được chỉ định phẫu thuật kết hợp xương đòn bằng nẹp vít. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Chị N.H.N. (42 tuổi, trú tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên thôn va phải con chó thả rông rồi ngã xuống đường.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị gãy di lệch 1/3 dưới xương quay phải, gãy răng 1.2 và có vết thương hở vùng cổ chân trái. Sau hội chẩn, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật kết hợp xương cẳng tay bằng nẹp vít.

Chị N. bị đa chấn thương sau va chạm với vật nuôi thả rông. Ảnh: Khánh Huyền.

"Lúc đó đang đi trên đường bị chó đuổi theo, trong lúc hoảng loạn tôi đâm vào nó rồi ngã xuống đường. Hiện chủ của con chó cũng chưa thăm hỏi hay hỗ trợ chi phí điều trị cho tôi. Chúng tôi mong trâu, bò, chó sẽ được quản lý tốt hơn không di chuyển tự do, tăng nguy cơ gây thương tích, tai nạn", chị N. chia sẻ.

Được biết, tình trạng động vật thả rông gây mất an toàn giao thông, mất mĩ quan khu dân cư diễn ra từ lâu tại nhiều địa phương ở Quảng Trị. Tại xã phong Nha, tình trạng trâu, bò thả rông gây tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại khu vực kinh doanh, dịch vụ. Tháng 12/2025, UBND xã Phong Nha bắt nhốt 36 con trâu, bò thả rông để xử phạt hành chính chủ sở hữu.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, việc thả rông động vật trên đường là hành vi bị cấm. Nếu gây tai nạn, tùy trường hợp, chủ sở hữu có thể bị xử phạt hành chính, bồi thường dân sự hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tháng 12/2025, UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị bắt nhốt 36 con trâu, bò thả rông để xử phạt hành chính chủ sở hữu. Ảnh: Minh Trường.

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Thưởng, Trưởng khoa Ngoại – GMHS, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, hai trường hợp chấn thương trên xảy ra trong khi người điều khiển phương tiện bất ngờ gặp động vật trên đường. Động vật nằm, đứng hoặc chạy bất ngờ trên đường có thể khiến người điều khiển phương tiện không kịp xử lý. Đặc biệt vào thời điểm ban đêm, trên các tuyến đường liên thôn, khu dân cư hoặc những khu vực thiếu ánh sáng.

Thông thường sau khi xảy ra va chạm, người điều khiển phương tiện có nguy cơ ngã xuống đường và chịu nhiều dạng chấn thương như gãy xương, chấn thương ngực, chấn thương vùng đầu – mặt, tổn thương răng hàm mặt và các tổn thương phần mềm.

Để hạn chế những tai nạn đáng tiếc, người nuôi cần chủ động quản lý vật nuôi, không để chó, trâu, bò và các loại gia súc, gia cầm khác tự do đi lại trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đối với người điều khiển phương tiện, cần giảm tốc độ khi di chuyển qua khu dân cư, đường liên thôn, khu vực thiếu ánh sáng; đặc biệt chú ý quan sát vào ban đêm và chủ động giữ khoảng cách, sẵn sàng xử lý khi xuất hiện chướng ngại vật bất ngờ.