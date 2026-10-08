Bán 2 xe tải của chủ để trả nợ cờ bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Lưu Quốc Anh (SN 1994, trú thôn Hàm Trí, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng bán 2 xe tải của chủ tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ vụ án, trước đây Quốc Anh làm tài xế lái xe tải thuê cho anh Đỗ Nguyên (SN 1983, trú phường Lái Thiêu, TP HCM). Do công việc và sự tin tưởng, anh Nguyên giao cho Quốc Anh quản lý 2 xe ô tô tải ben mang biển kiểm soát 36H-036.09 và 36H-036.53 để chở vật liệu phục vụ thi công dự án đường cao tốc qua địa bàn xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk.

Đến tháng 4/2026, dù đã nghỉ việc lái xe, Quốc Anh vẫn nhận lời tiếp tục trông coi, quản lý 2 phương tiện trên.

Trong thời gian này, do tham gia cờ bạc, Quốc Anh phát sinh khoản nợ gần 700 triệu đồng. Không có khả năng chi trả, đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản được giao quản lý.

Lợi dụng việc đang giữ 2 xe tải, Quốc Anh tự ý đăng thông tin rao bán phương tiện trên mạng xã hội. Đến tháng 5/2026, đối tượng bán cả 2 xe với tổng số tiền 785 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tài sản của chủ xe được Quốc Anh sử dụng để trả các khoản nợ cờ bạc và tiêu xài cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý Quốc Anh theo quy định pháp luật.

Từ vụ trộm 2 xe tải, cơ quan công an cảnh báo Qua vụ án, cơ quan công an khuyến cáo cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác trong quản lý tài sản có giá trị lớn, nhất là ô tô, máy móc. Khi giao tài sản cho người khác quản lý, cần có biện pháp giám sát và ràng buộc trách nhiệm cụ thể, không chỉ dựa vào sự tin tưởng. Cơ quan công an cũng cảnh báo những hệ lụy của cờ bạc, cá độ. Việc sa vào tệ nạn này có thể dẫn đến nợ nần và phát sinh hành vi vi phạm pháp luật. Đối với việc mua bán phương tiện qua mạng xã hội, người mua cần kiểm tra kỹ giấy tờ, chủ sở hữu, nguồn gốc tài sản và thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định để tránh rủi ro pháp lý.