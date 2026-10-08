Đang trốn nã diện đặc biệt, tiếp tục thuê nhà 'ôm' hơn 6 tấn pháo hoa nổ

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1979, trú tại thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) về tội danh “Tàng trữ hàng cấm”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Tuyền.

Trước đó vào ngày 3/8, từ công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở kết hợp nguồn tin của người dân, tổ công tác phối hợp giữa Công an phường Bắc Cam Ranh và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn nhà cho thuê ở tổ Hòa Do Nam, phường Bắc Cam Ranh. Trong cuộc kiểm tra này, tổ công tác phát hiện, thu giữ 6,1 tấn pháo hoa nổ xếp bên trong những thùng giấy carton đặt tại phòng ngủ và gian phòng chứa hàng hóa.

Trong lúc đang lẩn trốn quyết định truy nã trên toàn quốc theo diện đặc biệt, Nguyễn Thanh Tuyền rời Lâm Đồng xuống Khánh Hòa tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp tàng trữ hàng cấm.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng thuê nhà tàng trữ pháo hoa nổ trái phép là Nguyễn Thanh Tuyền đã rời Khánh Hòa về Lâm Đồng. Chưa kịp trở lại nơi thuê nhà thì Tuyền đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ theo quyết định số truy nã số 01/QĐTN-ĐCSKTMT ngày 14/1/2025 theo diện đặc biệt về tội danh “Tàng trữ hàng cấm” của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng trước đây.

Cùng với việc khởi tố bị can về tội danh nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tuyền và đang đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này để xử lý theo quy định pháp luật.