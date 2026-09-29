Pháp lần thứ 6 liên tiếp hạ tuyển Bỉ

Chiến thắng mới nhất của Pháp trước Bỉ là tại bảng A1 Nations League 2026-2027 hôm 29/9 (giờ Hà Nội). Kể từ bán kết World Cup 2018, 'Gà trống Gô-loa' đã thắng cả 6 lần chạm trán đối thủ láng giềng.

Người nối dài chuỗi thắng ấy là tiền vệ Michael Olise. Được tung vào sân từ ghế dự bị, cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich tạo khác biệt ở phút 88 bằng pha đi bóng rồi dứt điểm chìm vào góc xa, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Với riêng Olise, bàn thắng tại Brussels tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng lớn trong màu áo tuyển Pháp. Chỉ vài ngày trước, tiền vệ 24 tuổi còn kiến tạo để thủ quân Kylian Mbappe ghi bàn thắng duy nhất trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Michael Olise ghi bàn ở phút 88, giúp tuyển Pháp thắng Bỉ 1-0 tại Brussels. Ảnh: Reuters/Omar Havana.

Pha lập công muộn càng đáng giá khi tuyển Pháp không có Mbappe vì chấn thương. HLV Zinedine Zidane phải xoay xở hàng công với nhiều gương mặt mới, trong đó Esteban Lepaul có lần đầu đá chính còn Lucas Da Cunha ra mắt đội tuyển.

Dù thiếu ngôi sao lớn nhất, Pháp vẫn tạo ra nhiều cơ hội hơn. Desire Doue đưa bóng dội xà, Da Cunha sút trúng cột dọc, còn hàng loạt pha dứt điểm khác bị thủ môn Senne Lammens và hàng thủ Bỉ cản phá.

Bàn thắng của Olise vì thế không chỉ giải quyết một trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số 0-0. Nó còn giúp HLV Zidane duy trì khởi đầu hoàn hảo với 2 chiến thắng sau 2 trận đầu dẫn dắt tuyển Pháp.

Trước đó 3 ngày, nhà cầm quân 54 tuổi ra mắt bằng chiến thắng 1-0 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ. Hai kết quả tối thiểu liên tiếp giúp Pháp có 6 điểm tuyệt đối, vươn lên dẫn đầu bảng A1.

Kết quả trước Pháp tại tại Brussels cũng chấm dứt chuỗi 6 trận bất bại trên sân nhà của Bỉ.

Đội bóng của HLV Mark van Bommel từng khởi đầu Nations League bằng chiến thắng 2-0 trước Ý, nhưng một lần nữa không thể vượt qua đối thủ đã gieo sầu cho họ nhiều năm qua.