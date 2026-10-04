Nhận định trận đấu Hy Lạp vs Đức, 1h45 ngày 5.10: Trả nợ mới vay

Phong độ Hy Lạp vs Đức

Hy Lạp chắc chắn là hiện tượng thú vị nhất sau giai đoạn lượt đi vòng bảng UEFA Nations League 2026/27. Rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của bộ đôi "ông kẹ" như Đức, Hà Lan và Serbia, đoàn quân dưới trướng HLV Ivan Jovanovic bất ngờ thi đấu thăng hoa.

Sau 3 trận, Hy Lạp chưa một lần nếm mùi chiến bại, hiên ngang độc chiếm ngôi đầu bảng A2 cùng 7 điểm. Ở trận ra quân, đại diện Nam Âu hạ gục chủ nhà Serbia 2-1. Kế đến, họ tạo nên cú sốc chưa từng có tiền lệ, giành chiến thắng 1-0 ngay trên đất Đức.

Cách đây ít ngày, Tsimikas cùng các đồng đội suýt chút nữa có thêm 3 điểm ở cuộc đón tiếp Hà Lan. Nhập cuộc tự tin, Hy Lạp tạo ra lợi thế dẫn trước đến 2 bàn sau hiệp 1. Nhưng đội chủ nhà lại đánh rơi chiến thắng tiếc nuối khi để Tijjani Reijnders gỡ hòa 2-2 phút 89.

Dẫu UEFA Nations League không phải giải đấu được các ông lớn quá đề cao và phần nào xem như dịp thử nghiệm nhân sự, chiến thuật. Song màn thể hiện ấn tượng của Hy Lạp vẫn xứng đáng nhận những lời ngợi khen.

Cần biết rằng trước khi giải đấu khởi tranh, thầy trò HLV Jovanovic từng trải qua quãng thời gian rất ảm đạm. Họ thất bại thảm hại ở chiến dịch giành vé dự World Cup 2026. 4 trận giao hữu trong nửa đầu năm nay, Hy Lạp đều không thắng, thua Paraguay và Italy cùng tỷ số 0-1, hòa Hungary (0-0) và Thụy Điển (2-2).

Mùa giải năm nay cũng mới chỉ là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển đến từ xứ sở các vị thần được lên chơi tại League A. Những thống kê khiêm tốn đó chắc chắn càng tô điểm thêm cho thành tích mà Hy Lạp đã giành được trong khoảng hơn 1 tuần qua.

Ở tình cảnh trái ngược, tuyển Đức lại gây thất vọng. Người hâm mộ "Die Mannschaft" đã rất háo hức trông chờ bộ mặt thuyết phục của đội tuyển quê hương dưới triều đại mới, được dẫn dắt bởi chiến lược gia tài ba Jurgen Klopp.

Nhưng sau khi hòa chật vật Hà Lan 1-1 ở lượt đầu, Đức bất ngờ gục ngã 0-1 ngay tại Augsburg trước "chiếu dưới" Hy Lạp. Phải tới lần ra sân thứ 3, đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới mới được nở nụ cười chiến thắng, khi đánh bại Serbia 2 bàn không gỡ.

Kết thúc lượt đi, Đức đứng hạng 3, kém Hy Lạp và Hà Lan lần lượt 1 và 3 điểm. Muốn cán đích trong top 2 để có vé vào tứ kết, Florian Wirtz và các đồng đội cần bộ mặt khởi sắc hơn ở 3 trận cuối.

Klopp không bị đặt nặng chỉ tiêu thành tích và cựu HLV Dortmund, Liverpool cũng chỉ đang trong bước thử nghiệm. Song nếu Đức phải dừng chân ngay từ vòng bảng, đó vẫn là kỷ niệm không mấy vui vẻ dành cho ông cùng các học trò.

Thông tin lực lượng Hy Lạp vs Đức

Hy Lạp: Khả năng ra sân của tiền vệ ngôi sao Christos Tzolis chưa thật sự rõ ràng.

Đức: Kai Havertz và Jamal Musiala là hai sự vắng mặt đáng chú ý.

Đội hình dự kiến Hy Lạp vs Đức

Hy Lạp: Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Masouras; Pavlidis, Ionannidis

Đức: Urbig; Treu, Thiaw, Anton, Raum; Gnabry, Pavlovic, Bischof, El Mala; Woltemade, Wirtz

Dự đoán: 1-2