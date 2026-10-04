Lewandowski vượt mặt Ronaldo ở Nations League

Kỷ lục mới được Lewandowski thiết lập trong trận Ba Lan hạ Romania 6-0 hôm 3/10. Lewandowski lúc này đã 38 tuổi và 42 ngày.

Thành tích cũ thuộc về Ronaldo, người lập hat-trick cho Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ ở bán kết Nations League 2019 khi 34 tuổi và 120 ngày.

Ở cấp đội tuyển quốc gia, thủ quân Ba Lan cũng trở thành cầu thủ nam lớn tuổi thứ 3 ghi ít nhất 3 bàn trong 1 trận. Anh chỉ xếp sau Lionel Messi, người lập hat-trick khi 38 tuổi và 358 ngày, cùng Sunil Chhetri lúc 38 tuổi và 318 ngày.

Robert Lewandowski ăn mừng khi Ba Lan hạ Romania 6-0 tại Nations League 2026-2027. Ảnh: Reuters.

Màn trình diễn trên sân PGE Narodowy còn giúp chân sút kỳ cựu sánh ngang Pele và Sandor Kocsis với 7 cú hat-trick trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Lewandowski đồng thời nâng thành tích lên 92 bàn qua 170 lần ra sân, tiếp tục giữ cả kỷ lục ghi bàn lẫn số trận khoác áo Ba Lan.

Trong danh sách những cầu thủ lập nhiều hat-trick cho đội tuyển, Messi dẫn đầu với 11 lần, tiếp theo là Ronaldo với 10 lần.

Các ngôi sao như Ali Mabkhout và Sven Rydell cùng có 9 hat-trick, còn Poul Nielsen, Gerd Muller, Ali Daei và Kunishige Kamamoto đều sở hữu 8 hat-trick cho đội tuyển quốc gia mình đại diện.

“Tôi rất vui với hat-trick và chiến thắng thuyết phục của đội nhà. Trên sân tập, tôi cảm thấy mạnh mẽ trở lại. Trước đó chân tôi như không còn lực”, Lewandowski nói với TVP Sport và nhấn mạnh: “Tôi được nghỉ, tập vài buổi và có thể thấy sung mãn trở lại”.

Chân sút 38 tuổi cũng khẳng định mình vẫn đủ khả năng đóng góp cho đội tuyển: “Không chỉ là cách di chuyển trong vòng cấm hay tranh chấp, tôi vẫn ghi bàn”. Anh xem mỗi lần lập công tại PGE Narodowy là trải nghiệm đặc biệt và tin chiến thắng đậm trước Romania sẽ giúp các đồng đội lấy lại tự tin.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Lewandowski mang quả bóng thi đấu rời sân để lưu giữ kỷ niệm về hat-trick thứ 7. Trước khi chia tay khán giả, anh còn trao băng đội trưởng cho một CĐV nhí trên khán đài.

Tuy nhiên, chiếc thẻ vàng trong trận khiến thủ quân Ba Lan bị treo giò ở cuộc đối đầu Bosnia & Herzegovina lúc 1h45 ngày 6/10 (giờ Hà Nội). Lewandowski tiếc vì phải vắng mặt ngay sau màn trình diễn thăng hoa, nhưng vẫn tin các đồng đội có thể tiếp tục giành kết quả tích cực.