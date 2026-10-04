Nhận định trận đấu Hà Lan vs Serbia, 1h45 ngày 5.10: Khó cản 'Lốc cam'

Phong độ Hà Lan vs Serbia

Hà Lan được kỳ vọng sẽ soán ngôi đầu bảng A2 ở chuyến hành quân đến Hy Lạp cách đây ít ngày. Tuy nhiên, thay vì giải mã thành công "hiện tượng", thầy trò HLV Xavi Hernandez thậm chí suýt chút nữa trở thành nạn nhân tiếp theo.

Sau màn khởi đầu thảm họa ở 45 phút đầu, Hà Lan phải nhờ tới 2 pha lập công của đội trưởng Virgil van Dijk (59') và Tijjani Reijnders (89') mới giật lại 1 điểm. Rời xứ sở của các vị thần với tỷ số hòa 2-2, "Lốc cam" tạm yên phận ở vị trí thứ 2, kém ngôi đầu 2 điểm và nhiều hơn Đức 1 điểm.

Trong bối cảnh hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ đụng độ nhau tại Thessaloniki, Hà Lan sẽ có cơ hội đút túi thêm 3 điểm. Được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải đón tiếp Serbia, tập thể chưa kiếm nổi bất kỳ điểm số nào, sẽ thật khó tin nếu đội chủ nhà đánh rơi điểm số.

Ở trận lượt đi trên đất Serbia cách đây 1 tuần, Hà Lan từng vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1. Dù phải thi đấu xa nhà, các học trò của Xavi vẫn trình diễn thế trận áp đảo, kiểm soát bóng 67%, tung ra 25 cú dứt điểm (nhiều hơn 2 lần đối phương), qua đó thu về chiến thắng thuyết phục.

Lần tái đấu này, kịch bản tương tự rất dễ lặp lại. Ngoài ưu thế sân bãi, đội chủ nhà còn sở hữu lực lượng đồng đều và chất lượng hơn hẳn. Trên thực tế sau 26 lần ra sân ở đấu trường Nations League, Hà Lan mới để thua vỏn vẹn 3 trận.

Về phần mình, cánh cửa trở lại League B dường như đã ở rất gần Serbia. Mùa giải gần nhất (2024/25) cũng không chứng kiến đội tuyển vùng Balkan thi đấu lụn bại đến thế. Họ kiếm được 6 điểm sau sau trận và trụ hạng League A thành công nhờ chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Áo.

Còn hiện tại, Serbia chưa có nổi điểm số nào sau giai đoạn lượt đi tại bảng A2. Thầy trò HLV Veljko Paunovic thua cả 2 trận sân nhà trước Hà Lan và Hy Lạp cùng tỷ số 1-2, trước khi thúc thủ 0-2 cách đây ít ngày trên đất Đức.

Phong độ nghèo nàn xuyên suốt nhiều tháng qua khiến hy vọng trụ lại League A của Serbia rất mờ mịt. Trong 7 trận gần nhất, Maksimovic và các đồng đội chỉ ghi 5 nhưng thủng lưới tới 18 bàn.

Lối chơi pressing thiếu đồng bộ, không ít khoảng trống lộ ra bên phần sân nhà khi các hậu vệ biên dâng cao trở thành điểm yếu chí tử của Serbia. Quá nhiều vấn đề nan giải hiện tại và sẽ không ngạc nhiên nếu đội khách khép lại hành trình ở UEFA Nations League 2026/27 với thành tích trắng tay toàn tập.

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Serbia

Hà Lan: Chỉ thiếu vắng Cody Gakpo và Brian Brobbey do chấn thương.

Serbia: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Serbia

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, J Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch; Summerville, Reijnders, Lang; Meerdink

Serbia: Petkovic; Nedeljkovic, Erakovic, Gudelj, Babic, Kostic; Zivkovic, Maksimovic, Dzodic, Tadic; Jovic

Dự đoán: 2-0