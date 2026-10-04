Tuyển boxing Việt Nam về nước sau hành trình đáng nhớ tại ASIAD 2026

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20, Nguyễn Thị Tâm giành HCB hạng cân 51kg sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để góp mặt ở trận chung kết. Đây là dấu mốc đặc biệt của boxing nữ Việt Nam khi Nguyễn Thị Tâm trở thành nữ võ sĩ Việt Nam đầu tiên vào chung kết boxing tại một kỳ ASIAD.

Đội tuyển Việt Nam đã có một kỳ đại hội thành công khi giành 1 HCB và 1 HCĐ. Ảnh: Gia Bảo

Trong khi đó, Lưu Diễm Quỳnh giành HCĐ hạng cân 75kg nữ. Thành tích này giúp cô trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên giành huy chương ở 2 kỳ ASIAD liên tiếp.

Hai tấm huy chương là kết quả đáng ghi nhận đối với các võ sĩ và Ban huấn luyện sau quá trình chuẩn bị cho đấu trường lớn nhất châu lục.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào tối 3.10 có Chánh Văn phòng Cục TCTT Việt Nam Vũ Xuân Thành, đại diện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội cùng các cán bộ, HLV và người thân của các VĐV.

Tại sân bay, ông Vũ Xuân Thành chúc mừng thành tích của đội tuyển, đồng thời đánh giá cao tinh thần thi đấu, ý chí quyết tâm và sự chuẩn bị nghiêm túc của các võ sĩ, HLV.

Theo ông Vũ Xuân Thành, thành tích của Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân mà còn đóng góp vào kết quả chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Sự hiện diện của đại diện các đơn vị và người thân tại sân bay cũng mang đến sự động viên kịp thời cho các thành viên đội tuyển sau hành trình thi đấu tại Nhật Bản. Những lời chúc mừng là sự ghi nhận đối với nỗ lực của các võ sĩ và Ban huấn luyện trong suốt quá trình chuẩn bị và tranh tài.

Hai tấm huy chương tại ASIAD 2026 tiếp tục cho thấy tiềm năng của boxing nữ Việt Nam. Với những dấu mốc mới được thiết lập, thành tích tại Nhật Bản sẽ là động lực để các võ sĩ tiếp tục hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới.