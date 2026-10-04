ASIAD 20: 'Thước đo' vị thế và những tấm huy chương quý hơn vàng

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, chia sẻ về những thành quả, bài học kinh nghiệm và định hướng phát huy thế mạnh, hướng tới sự phát triển bền vững của thể thao nước nhà.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Thưa ông, với 3 HCV tại ASIAD 20, ông đánh giá thế nào về kết quả thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt khi một số nội dung được kỳ vọng như bắn súng chưa giành được HCV?

Thành tích 3 HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là một kết quả phản ánh thực tế sự nỗ lực của toàn đoàn, mang lại cả những niềm vui, tự hào cùng những bài học kinh nghiệm sâu sắc để thể thao nước nhà nhìn nhận và hoàn thiện trong chặng đường sắp tới.

Nhìn nhận một cách khách quan, chúng ta có quyền tự hào về sự tỏa sáng của các VĐV nữ ở những nội dung có sự chuẩn bị và đầu tư trọng điểm. Tiếp đó, việc đội tuyển Cầu mây nữ xuất sắc mang về 2 tấm HCV sau những chiến thắng trước đối thủ mạnh Thái Lan, đã khẳng định tính đúng đắn trong việc ưu tiên tập trung cho những môn trọng điểm.

Bên cạnh những điểm sáng đó, việc một số bộ môn như Bắn súng, Rowing hay Điền kinh chưa đạt được chỉ tiêu HCV là điều rất đáng tiếc, nhưng cũng phản ánh thực tế mà chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận.

Ở môn Bắn súng, các gương mặt xuất sắc như Phạm Quang Huy hay Trịnh Thu Vinh đều đã nỗ lực hết mình và có những thời điểm tiến rất gần đến bục vinh quang. Tuy nhiên, áp lực tâm lý quá lớn ở những loạt bắn quyết định cùng sự cạnh tranh khốc liệt từ những đối thủ hàng đầu châu lục đã khiến chúng ta lỡ hẹn với những tấm huy chương.

Đối với môn Rowing, dù các tay chèo nỗ lực mang về 4 tấm HCĐ đầy quý giá, nhưng mục tiêu đổi màu huy chương vẫn chưa thành công. Thực tế tại giải đấu lần này, nhiều yếu tố khách quan từ thời tiết bất lợi khiến Ban tổ chức phải dồn lịch thi đấu từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Việc phải đua liên tục ở cường độ cao đã bào mòn thể lực của các VĐV, ảnh hưởng trực tiếp đến tính toán chiến thuật ban đầu.

Còn ở môn Điền kinh, chúng ta chia tay giải đấu với tấm HCĐ ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m. Dù đây là nỗ lực rất lớn của các chân chạy, chúng ta phải thừa nhận khoảng cách giữa sân chơi khu vực và đấu trường châu lục là không hề nhỏ. Khi bước ra châu Á, thông số của các đối thủ lớn đều tiệm cận đẳng cấp thế giới. Thêm vào đó, việc một số vị trí chủ lực đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, cộng với những sự cố kỹ thuật trên đường chạy đã khiến chúng ta chưa thể chạm tới mục tiêu cao nhất.

Tuy nhiên, kết quả của môn Bắn súng cũng như một số môn Olympic khác tại kỳ đại hội này chính là thước đo chính xác nhất về vị thế hiện tại của Việt Nam. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để ngành thể thao rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình từ khâu tuyển chọn, chế độ dinh dưỡng, y học thể thao cho đến việc nâng cao bản lĩnh thi đấu cho VĐV, hướng tới những mục tiêu dài hạn và bền vững hơn trong tương lai.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (trái) giành HCB Boxing hạng cân 51 kg nữ tại ASIAD 2026. HCV nội dung này thuộc về VĐV Trung Quốc Wu Yu (thứ 2, trái) và HCĐ thuộc về VĐV Feruza Kazakova (thứ 2, phải) của Uzbekistan cùng Alua Balkibekova của Kazakhstan. Ảnh: THX/TTXVN phát

Những tấm HCB của Đinh Văn Tâm ở Wushu, Nguyễn Thị Tâm ở Boxing, Châu Ngọc Tuyết Sang ở Taekwondo thực tế ảo, cùng các HCĐ của Rowing và Tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4×400 m, có thể được coi là “quý như vàng” khi nhìn vào nỗ lực của các VĐV. Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của những thành tích này và đâu là nỗ lực khiến ông ấn tượng nhất?

Trong thể thao đỉnh cao, giá trị của một tấm huy chương không chỉ được định đoạt bằng màu sắc, mà quan trọng hơn cả là hành trình vượt qua giới hạn bản thân của người chiến thắng. Tại một đấu trường khốc liệt như ASIAD 20, những tấm HCB, HCĐ mà chúng ta giành được thực sự mang ý nghĩa “quý như vàng”.

Về mặt ý nghĩa, các thành tích này mang lại những giá trị rất lớn cho thể thao nước nhà. Việc Nguyễn Thị Tâm lọt vào trận chung kết là cột mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một võ sĩ Việt Nam cạnh tranh tấm HCV môn Boxing tại một kỳ Á vận hội. Hay như Châu Ngọc Tuyết Sang, trong lần đầu tiên nội dung Taekwondo thực tế ảo được đưa vào chương trình thi đấu chính thức, em đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để giành HCB, khẳng định khả năng thích ứng rất nhanh của VĐV Việt Nam trước xu thế mới. Bên cạnh đó, 4 tấm HCĐ của môn Rowing trong bối cảnh lịch đua bị dồn nén khốc liệt, hay tấm HCĐ nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m của môn Điền kinh trước các đối thủ tầm cỡ thế giới, là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc của VĐV chúng ta.

Nếu để nói về nỗ lực khiến tôi ấn tượng và xúc động nhất, tôi xin được chia sẻ về hai trường hợp ở môn võ thuật: đó là nghị lực phi thường của võ sĩ Đinh Văn Tâm ở môn Wushu. Bước vào trận chung kết đối kháng hạng cân 56 kg nam với chấn thương ở cả hai đầu gối, Tâm vẫn nén đau để lên sàn thi đấu sòng phẳng trước đối thủ rất mạnh của Trung Quốc. Tinh thần ấy là biểu tượng rõ nét nhất về ý chí kiên cường của VĐV Việt Nam.

Trường hợp thứ hai là hành trình quả cảm của Nguyễn Thị Tâm ở môn Boxing. Để có thể đứng trên bục nhận HCB lần này, ít ai biết Tâm đã phải trải qua hơn hai năm rưỡi vật lộn với chấn thương đứt dây chằng rất nặng. Ở tuổi 32, độ tuổi bên kia sườn dốc của sự nghiệp Boxing, việc vượt qua những tháng ngày ám ảnh ở phòng phục hồi để trở lại võ đài, vượt qua nhà vô địch thế giới ở bán kết và chỉ chịu thua nhà vô địch Olympic ở chung kết, đó đã là một câu chuyện truyền cảm hứng lớn lao.

Vì vậy, những tấm huy chương này không có sự tiếc nuối của thất bại, mà là niềm tự hào của lòng quả cảm. Chúng tôi và người hâm mộ thực sự trân trọng những giọt mồ hôi, thậm chí cả máu và nước mắt mà các em đã đổ xuống vì màu cờ sắc áo.

Cầu mây Việt Nam giành HCV nội dung đôi nữ. Ảnh: TTXVN phát

Ông đánh giá thế nào về đóng góp của các “cô gái vàng” Công an nhân dân trong đội tuyển Cầu mây và Kata đồng đội nữ giành HCV tại ASIAD 20? Sự góp mặt của các VĐV này cho thấy vai trò của thể thao Công an nhân dân đối với thành tích chung của đoàn ra sao?

Có thể khẳng định, sự tỏa sáng của các VĐV thuộc biên chế lực lượng Công an nhân dân là một trong những đóng góp mang tính quyết định, tạo nên những bước ngoặt lớn cho thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Về mặt chuyên môn, chúng tôi đánh giá rất cao vai trò đóng góp của các VĐV này ở hai nội dung giành HCV quý giá. Đầu tiên là tấm HCV “mở hàng” đầy ý nghĩa của võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm cùng các đồng đội ở nội dung Kata đồng đội nữ môn Karate. Đây là lần thứ hai liên tiếp cá nhân Ngọc Trâm bước lên bục cao nhất ở sân chơi Á vận hội, khẳng định một đẳng cấp và phong độ cực kỳ ổn định. Màn trình diễn xuất sắc của bộ ba này không chỉ mang ý nghĩa giải tỏa áp lực thành tích, mà còn tạo cú hích tinh thần vô cùng lớn cho toàn đoàn trong những ngày thi đấu đầu tiên.

Tiếp đó là đóng góp quan trọng của các VDDV Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Hoàng Thị Thu Thảo trong đội hình đội tuyển Cầu mây nữ 4 người. Trận chung kết lội ngược dòng đầy kịch tính trước đối thủ rất mạnh Thái Lan là một bài kiểm tra khắc nghiệt về bản lĩnh. Sự bền bỉ, tính kỷ luật và tinh thần chiến đấu kiên cường của các VĐV lực lượng vũ trang đã góp phần giúp đội tuyển giữ vững sự tập trung ở những thời điểm nghẹt thở nhất, mang về tấm HCV thứ ba cho thể thao nước nhà.

Nhìn rộng hơn, sự góp mặt và tỏa sáng của các VĐV này đã phản ánh rõ nét vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của thể thao Công an nhân dân đối với nền thể thao đỉnh cao của đất nước.

Kết quả này không phải là sự ngẫu nhiên, mà là thành quả từ một chiến lược đầu tư bài bản, dài hạn và mang tính trọng điểm của ngành công an trong nhiều năm qua. Việc chú trọng phát triển các môn thể thao cơ bản, các nội dung có thế mạnh phù hợp với tố chất của người chiến sĩ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam trong công tác huấn luyện, đào tạo đã giúp thể thao Công an nhân dân liên tục cung cấp những hạt nhân ưu tú cho các đội tuyển quốc gia.

Thành tích tại kỳ ASIAD lần này một lần nữa khẳng định, thể thao lực lượng vũ trang nói chung và thể thao Công an nhân dân nói riêng luôn là một trong những bệ phóng vững chắc, đóng vai trò xương sống và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Các tuyển thủ Kata nữ xuất sắc giành Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 20 cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Kata đồng đội nữ và Cầu mây nữ 4 người đã bảo vệ thành công ngôi vô địch giành được tại Hàng Châu, trong khi Cầu mây đôi nữ cũng giành HCV. Theo ông, những thành tích này cho thấy điều gì về khả năng duy trì và phát huy thế mạnh của thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục?

Việc đội tuyển Karate ở nội dung Kata đồng đội nữ và đội tuyển Cầu mây ở nội dung 4 người nữ bảo vệ thành công ngôi vô địch, cùng với tấm HCV mới ở nội dung đôi nữ là câu trả lời thuyết phục nhất cho năng lực và sự định hình đúng hướng của thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Đạt được đỉnh cao đã khó, nhưng việc duy trì vị trí đứng đầu ở hai kỳ Á vận hội liên tiếp lại là thử thách khó khăn hơn gấp nhiều lần. Thành tích này có ý nghĩa rất quan trọng về khả năng duy trì thế mạnh của chúng ta.

Thứ nhất, nó khẳng định tính bền vững và sự ổn định về mặt phong độ của các VĐV. Trong thể thao đỉnh cao, khi bạn đã là nhà vô địch, các đối thủ mạnh như Nhật Bản ở môn Karate hay Thái Lan ở môn Cầu mây đều sẽ nghiên cứu rất kỹ chiến thuật của bạn để tìm cách hóa giải. Việc các cô gái của chúng ta tiếp tục vượt qua áp lực đó để đứng vững trên bục vinh quang chứng minh tư duy chiến thuật, trình độ kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu của chúng ta đã tiệm cận và đứng vững ở đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Thứ hai, kết quả này cho thấy sự kế thừa lực lượng rất bài bản. Để bảo vệ thành công một ngôi vô địch qua chu kỳ nhiều năm, ban huấn luyện các đội tuyển đã làm tốt công tác chuyển giao và đan xen giữa các VĐV dày dặn kinh nghiệm với những nhân tố trẻ. Tấm HCV mới ở nội dung đôi nữ Cầu mây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy chúng ta không chỉ giữ vững những gì đang có, mà còn biết cách khai phá, mở rộng và phát huy thêm các nội dung thế mạnh khác dựa trên nền tảng sẵn có.

Thứ ba, đây là minh chứng cho những kết quả bước đầu của việc chuyển dịch định hướng đầu tư trọng điểm của ngành thể thao. Nguồn lực của chúng ta còn khiêm tốn so với nhiều quốc gia lớn tại châu lục, vì vậy việc không đầu tư dàn trải mà tập trung mũi nhọn vào nhóm các môn võ thuật, các môn đòi hỏi sự khéo léo, dẻo dai và tính phối hợp đồng đội cao là hoàn toàn chính xác.

Tóm lại, những tấm HCV này cho thấy thể thao Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để duy trì và phát triển vị thế ở những nội dung mũi nhọn. Bài học từ Karate và Cầu mây sẽ là mô hình để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng sang các môn thể thao Olympic khác, nhằm xây dựng một thế hệ VĐV có đủ sức cạnh tranh sòng phẳng và lâu dài trên các đấu trường quốc tế lớn.

Trân trọng cảm ơn ông!