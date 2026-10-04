Điểm danh những 'sao mai' của thể thao Trung Quốc tại ASIAD 20

Đoàn thể thao Trung Quốc tham dự ASIAD 20 với 815 vận động viên, độ tuổi trung bình 24, trong đó những vận động viên thuộc thế hệ “sau 2005” chiếm 27%. Trên nhiều đấu trường, những gương mặt trẻ không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích mà còn thu hút sự chú ý bởi sự tự tin và cách thể hiện cá tính.

Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu tới độc giả một số gương mặt trẻ nổi bật của thể thao Trung Quốc tại ASIAD 20.

Zhang Zhanshuo - 7 huy chương vàng - “chiến binh bền bỉ” trên đường đua xanh

Sinh tháng 5-2007, Zhang Zhanshuo tham dự 8 nội dung tại ASIAD 20, từ bơi tự do đến các nội dung tiếp sức.

Lịch thi đấu dày đặc không khiến vận động viên 19 tuổi đánh mất phong độ. Zhang Zhanshuo giành 7 huy chương vàng, vượt thành tích 6 huy chương vàng của Zhan Wufei tại ASIAD 19, trở thành vận động viên Trung Quốc giành nhiều huy chương vàng nhất trong một kỳ Đại hội Thể thao châu Á.

Trái với những thành tích nổi bật trên đường đua, ngoài sân đấu, huấn luyện viên của Zhang Zhanshuo cho biết anh khá trầm lặng, dành phần lớn sự tập trung cho tập luyện và thi đấu. Sự ổn định, bền bỉ trở thành nét nổi bật ở vận động viên 19 tuổi này.

Zhang Zhanshuo cùng những tấm huy chương giành được tại ASIAD, ngày 25-9. Ảnh: Tân Hoa xã

Yu Zidi - “thiếu nữ thiên tài” của làng bơi Trung Quốc

Sinh tháng 10-2012, Yu Zidi là vận động viên trẻ nhất của đội tuyển bơi Trung Quốc tại ASIAD lần này. Ở tuổi 13, cô gây ấn tượng mạnh khi giành 3 huy chương vàng cá nhân và 1 huy chương vàng tiếp sức, qua đó trở thành vận động viên trẻ nhất của đoàn thể thao Trung Quốc giành 3 huy chương vàng tại đại hội.

Không chỉ bước lên bục cao nhất, Yu Zidi còn để lại dấu ấn bằng những kỷ lục: Phá kỷ lục châu Á ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân và thiết lập kỷ lục ASIAD mới ở 200m bướm và 400m hỗn hợp cá nhân.

Được nhiều người gọi là “thiếu nữ thiên tài”, nhưng điều đáng quý ở Yu Zidi không chỉ nằm ở bảng thành tích. Trong mắt huấn luyện viên, cô có sự vững vàng hiếm thấy ở tuổi 13: Tập luyện nghiêm túc, chăm chỉ, xác định rõ mục tiêu; sau những giờ ở bể bơi vẫn duy trì việc học và hoàn thành bài tập.

Không kiêu ngạo trước thành tích, không tự mãn và cũng không nóng vội, Yu Zidi đang cho thấy hình ảnh của một tài năng trẻ đầy triển vọng trên đường đua xanh.

Ngày 21-9, Yu Zidi thi đấu ở chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Ảnh: Tân Hoa xã

Chen Yujie - bản lĩnh trên đường chạy, hồn nhiên ngoài sân đấu

Sinh tháng 12-2008, Chen Yujie là một trong những gương mặt nổi bật của điền kinh Trung Quốc tại ASIAD 20.

Trong chung kết 100m nữ, với khả năng tăng tốc mạnh mẽ ở nửa sau đường chạy, Chen Yujie cán đích với thành tích 11 giây 06, phá kỷ lục ASIAD và kỷ lục trẻ châu Á do chính cô nắm giữ.

Tại đại hội, Chen Yujie còn giành huy chương vàng tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x100m và tiếp sức 4x100m nữ, cùng huy chương bạc 200m, khép lại giải đấu với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.

Trên đường chạy, Chen Yujie tự tin, điềm tĩnh. Nhưng khi rời sân đấu, cô lại trở về với dáng vẻ hồn nhiên của một cô gái 18 tuổi. Hình ảnh Chen Yujie quấn chiếc chăn hoa nhỏ ngủ trước chung kết 100m được lan truyền rộng rãi. Sự tự tin trên sân đấu và nét hồn nhiên ngoài đời đã tạo nên một chân dung sinh động của nữ vận động viên này.

Chen Yujie ăn mừng sau chung kết 100m nữ. Ảnh: Tân Hoa xã

Chen Yuanjiang - nhà vô địch 110m rào

Chen Yuanjiang sinh tháng 1-2006, bất ngờ vượt qua vận động viên Nhật Bản Rachid Muratake, cán đích nội dung 110m rào nam với thành tích 13 giây 15, qua đó giúp đội tuyển Trung Quốc giành lại huy chương vàng nội dung này sau 8 năm.

Chen Yuanjiang cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật xuất phát và nhịp chạy giữa các rào, hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương tại Giải vô địch thế giới năm 2027.

Nhà vô địch Chen Yuanxiang (giữa) tại lễ trao giải. Ảnh: Tân Hoa xã

Yan Ziyi - “thiên tài ném lao” tuổi 18

Sinh tháng 5-2008, Yan Ziyi sớm được xem là một trong những tài năng nổi bật của ném lao Trung Quốc. Ngay từ khi mới 16 tuổi (2024), cô đã đạt thành tích ở ngưỡng chuẩn tham dự Olympic. Khả năng tạo ra những cú ném vượt trội ngay từ lượt đầu cũng giúp Yan Ziyi có biệt danh “Yan một cú ném”.

Tại ASIAD 20, tài năng trẻ tiếp tục cho thấy khả năng ấy. Ngay ở lượt ném đầu tiên, Yan Ziyi đạt 70,46m, phá sâu kỷ lục đại hội tới 4,37m và sớm tạo lợi thế vượt trội trong cuộc đua giành HCV.

Tỏa sáng từ rất sớm nhưng Yan Ziyi vẫn giữ sự điềm tĩnh. Ở cô, sự tự tin trong thi đấu đi cùng thái độ tôn trọng đối thủ, tạo nên hình ảnh đáng chú ý của một tài năng trẻ đang vươn lên ở đấu trường quốc tế.

Yan Ziyi thi đấu nội dung ném lao nữ. Ảnh: Tân Hoa xã

Zhu Yuanling - từ HCV ASIAD đến mục tiêu Olympic

Sinh tháng 2-2011, Zhu Yuanling giành huy chương vàng trượt ván đường phố nữ tại ASIAD 20 với thành tích 166,57 điểm.

Theo Zhu Yuanling, tấm HCV ASIAD lần này càng củng cố niềm tin của cô trong hành trình hướng tới Olympic Los Angeles hai năm sau.

“Tôi tự chấm cho mình 9,5 điểm ở giải lần này, bởi vẫn còn một động tác khó nhất mà tôi chưa thực hiện. Tôi hy vọng sẽ dành nó cho Olympic Los Angeles. Mục tiêu của tôi là được đứng trên đấu trường Olympic Los Angeles và thực hiện thành công động tác có độ khó cao này”, Zhu Yuanling chia sẻ.

Zhu Yuanling ăn mừng sau chiến thắng. Ảnh: olympics.com

Mu Xinyue - nữ vận động viên đầu tiên giành HCV Esports tại ASIAD

Sinh tháng 5-2006, Mu Xinyue ghi dấu mốc đặc biệt khi trở thành nữ vận động viên đầu tiên trong lịch sử ASIAD giành HCV thể thao điện tử (Esports).

Dù các nội dung Esports tại ASIAD không phân biệt giới tính, số lượng vận động viên nữ vẫn còn rất khiêm tốn. Theo dữ liệu đăng ký tại ASIAD 2026, trong hơn 500 vận động viên tranh tài ở môn thể thao điện tử, chỉ có 14 nữ.

Thi đấu nội dung Identity V phiên bản ASIAD, Mu Xinyue cùng các đồng đội giành chức vô địch, qua đó tạo nên cột mốc mới cho các nữ vận động viên tại đấu trường thể thao điện tử châu Á.

Sau chiến thắng, Mu Xinyue chia sẻ: “Khi Quốc ca vang lên, tấm HCV được đeo trên ngực, tôi vừa xúc động vừa vui sướng. Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi”.

Mu Xinyue (giơ tay) cùng đội Esports Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Du Yuchen - nhà vô địch trẻ trên trường bắn

Sinh tháng 6-2010, Du Yuchen cùng các đồng đội giành huy chương vàng đồng đội súng trường hơi 10m nữ, qua đó trở thành nhà vô địch bắn súng trẻ nhất của Trung Quốc trong lịch sử ASIAD.

Du Yuchen cho biết giải đấu lần này giúp cô tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại một đại hội thể thao tổng hợp và nhờ đó sẽ “tự tin, vững vàng hơn” trong quá trình chuẩn bị cho Olympic.

Du Yuchen. Ảnh: news.sina.com.cn

Cao Shiqi - giấc mơ huy chương tuổi 12

Sinh năm 2014, Cao Shiqi là vận động viên nhỏ tuổi nhất đoàn thể thao Trung Quốc tại ASIAD 20. Dù chưa giành huy chương trong lần đầu dự đại hội, cô vẫn để lại dấu ấn bằng tinh thần nỗ lực ở môn trượt ván.

Vận động viên Cao Shiqi. Ảnh: Tân Hoa xã

Sau chung kết nội dung lòng chảo, Cao Shiqi, 12 tuổi và đồng đội Meng Lingyan, 13 tuổi, ôm nhau khóc vì “không thể hiện được đúng khả năng”. Phía sau những giọt nước mắt là những lần ngã, vết bầm tím và trầy xước, nhưng cũng là hành trình các vận động viên trẻ học cách vượt qua thất bại để tiếp tục tiến về phía trước.

Huy chương là thành quả, nhưng trưởng thành còn đến từ hành trình rèn luyện và vượt qua thử thách. ASIAD 20 đang cho thấy sức trẻ, sự tự tin và khát vọng vươn lên của thế hệ vận động viên trẻ Trung Quốc, đồng thời là bước đệm để nhiều tài năng hướng tới đấu trường Olympic.