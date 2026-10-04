Đội tuyển bóng đá U-23 Hàn Quốc 'châm ngòi' cho vấn đề 'nghĩa vụ quân sự' dù giành Huy chương Vàng 'ASIAD 2026'

Sau khi đội tuyển bóng đá U-23 Hàn Quốc giành Huy chương Vàng (HCV) nhờ chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản vào ngày 3/10, hai mươi cầu thủ chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, ngoại trừ ba người đã hoàn thành trước đó, chẳng hạn như Lee Young Jun (CLB Grasshopper) đã đủ điều kiện để được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra sau khi Park Seung Soo đăng một bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy anh đang đội "mũ xuất ngũ" (loại mũ truyền thống mà binh sĩ đội khi hoàn thành nghĩa vụ) trong phòng thay đồ, dù sau đó, anh đã xóa bài đăng này.

Park Seung Soo (19 tuổi, CLB Newcastle), cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc tại 'ASIAD 2026'.

Yang Min Hyuk (20 tuổi, CLB Westerlo) cũng làm giảm đi không khí hân hoan của chiến thắng giành HCV lần thứ tư liên tiếp của đội bằng một phát ngôn thiếu suy nghĩ: "Huy chương hay chức vô địch chẳng quan trọng gì cả. Tôi thi đấu chỉ vì phần thưởng là được miễn nghĩa vụ quân sự".

Trong khi đó, đội trưởng Lee Ki Hyuk (26 tuổi, CLB Gangwon), người vốn đã có kế hoạch nhập ngũ vào Đội Thể thao Quân đội lại tuyên bố: "Tôi sẽ không đi nghĩa vụ quân sự nữa," và một cầu thủ khác thì nhắc đến việc họ đã bật bài hát Lá thư từ người lính mới (một ca khúc gắn liền với chuyện nhập ngũ).

Điều này trái ngược với trường hợp của Son Heung Min (LAFC), người từng được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi giành HCV tại ASIAD 2018, khi anh thận trọng phát biểu rằng: "Tôi là người đeo tấm HCV, nhưng nó thuộc về người dân", mà không hề đả động đến vấn đề nhạy cảm liên quan đến nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, tại giải đấu này, đội tuyển bóng chày quốc gia Hàn Quốc đã để thua 0–5 ở vòng Super Round trước đội hình Nhật Bản gồm các cầu thủ nghiệp dư và chỉ thắng sát nút 3–1 trong trận tái đấu ở chung kết, 16 cầu thủ chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc vẫn được miễn thực hiện nghĩa vụ này.

Đội trưởng đội tuyển bóng chày quốc gia Roh Si-hwan đã lên tiếng phản bác những lời chỉ trích về màn trình diễn của đội, tuyên bố: "Thành thật mà nói, tôi không để ý đến điều đó. Chúng tôi đã thắng, bất kể kết quả thế nào, và tôi không nghĩ quá trình thi đấu có quan trọng". Tuy nhiên, một số người hâm mộ vẫn hoài nghi, đặt câu hỏi về tính công bằng của việc miễn nghĩa vụ quân sự cho HCV Á vận hội, khi ngay cả các thành viên BTS cũng phải nhập ngũ. Sau đó, đội tuyển bóng đá quốc gia lại làm dấy lên tranh cãi tưởng chừng đã lắng xuống.

Theo quy định hiện hành về miễn nghĩa vụ quân sự dành cho nhân sự lĩnh vực nghệ thuật và thể thao (được áp dụng từ năm 1973), các vận động viên giành huy chương Olympic (từ Huy chương Đồng trở lên) hoặc HCV Asian Games có thể thay thế thời hạn 18 tháng nghĩa vụ quân sự bắt buộc bằng ba tuần huấn luyện quân sự cơ bản và 544 giờ hoạt động tình nguyện liên quan đến thể thao.

Trước đây, những vận động viên như cầu thủ bóng chày Park Chan Ho, Choo Shin Soo, hay cầu thủ bóng đá Son Heung Min đã tận dụng chính sách miễn trừ này trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp để 'tỏa sáng' trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, khác với Olympic, Asian Games có số lượng nội dung thi đấu lớn hơn nhiều và nhiều quốc gia thường cử các "đội hình B" (đội hình dự bị) tham gia. Do đó, nhiều ý kiến ​​cho rằng, hệ thống này cần được sửa đổi để phù hợp với bối cảnh hiện đại và kỳ vọng của công chúng.

Ông Ryu Seung Min, Chủ tịch Ủy ban Thể thao & Olympic Hàn Quốc, cũng đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp báo gần đây nhất: "Chúng tôi đã tổ chức các chương trình giáo dục toàn diện, từ kỹ năng trả lời phỏng vấn đến cách ứng xử chung nhưng rất khó để kiểm soát phát ngôn của từng vận động viên. Những bình luận gây tranh cãi vừa qua đã khiến công chúng không hài lòng. Chúng tôi sẽ tìm cách đảm bảo các vận động viên đội tuyển quốc gia luôn giữ thái độ và cách hành xử đúng mực".