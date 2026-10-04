Đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng mấy chung cuộc tại ASIAD 2026?

Khởi tranh từ ngày 19.9, ASIAD 20 quy tụ hơn 11.000 VĐV cùng khoảng 6.000 quan chức, cán bộ đoàn đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại hội tổ chức 43 môn, 71 phân môn với 469 nội dung tranh tài, tương ứng 469 bộ huy chương được trao.

Cầu mây đóng góp 2 HCV và 1 HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: Bùi Lượng

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, tranh tài ở 33 môn. Chung cuộc, các VĐV Việt Nam giành 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp.

Ba tấm HCV của Việt Nam đến từ hai nội dung cầu mây (đôi nữ và đội 4 nữ) và nội dung karate quyền biểu diễn. Đây là những điểm sáng nổi bật trong hành trình của đoàn, bên cạnh các tấm HCB và HCĐ ở nhiều môn khác.

So với ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) cách đây 3 năm, Việt Nam có cùng số HCV nhưng giảm 2 HCB và giữ nguyên số HCĐ.

Khi đó, Việt Nam giành 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ và đứng thứ 21 chung cuộc. Như vậy, vị trí trên bảng tổng sắp được cải thiện một bậc dù số HCV không tăng.

Bảng xếp hạng top 20 chung cuộc tại ASIAD 2026

Trên bảng tổng sắp ASIAD 2026, Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 83 HCV, 85 HCB và 91 HCĐ. Hàn Quốc xếp thứ ba với 39 HCV, 43 HCB và 68 HCĐ.

Hai vị trí còn lại trong top 5 thuộc về Ấn Độ với 21 HCV, 27 HCB, 37 HCĐ và Uzbekistan với 21 HCV, 25 HCB, 24 HCĐ.