Khởi tranh giải bóng đá chào mừng 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

Các đại biểu tham dự khai mạc giải đấu. (Nguồn: UBCKNN)

Giải bóng đá là hoạt động văn hóa, thể thao trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam, góp phần rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức liên quan.

Khối cơ quan quản lý, các đơn vị trong ngành và khách mời gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Khối văn phòng Bộ Tài chính (Cục Thuế) và Cơ quan Đại diện Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc tại Việt Nam (FSS).

19 đội thành viên thị trường gồm các Công ty chứng khoán, Công ty Quản lý quỹ (ABS, ASEANSC, BVSC, DSE, DSC, EVS, HSC, KIS, LPS, VFS, AAS, SHS, SSI, TVSI, VBSE, VNDIRECT, VPBS, VPS và LeadCap). Sự tham gia đông đảo của các đơn vị tạo nên sân chơi giao lưu rộng khắp, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Nguyên HLV trưởng Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam Park Hang Seo là khách mời danh dự. (Nguồn: UBCKNN)

Giải diễn ra từ ngày 3/10 đến ngày 24/10/2026, thi đấu theo thể thức bóng đá nam 7 người. Các đội được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Sau vòng Bảng, 16 đội gồm 6 đội Nhất bảng, 6 đội Nhì bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại trực tiếp, gồm vòng 1/8, Tứ kết, Bán kết và Chung kết.

Đồng hành cùng chương trình, Lễ khai mạc Giải vinh dự có sự tham gia của khách mời danh dự là ông Park Hang Seo, nguyên HLV trưởng Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam. Ông Park giao lưu, động viên và thực hiện nghi thức ký tặng áo đấu lưu niệm, nghi thức phát bóng khai mạc.

Với tinh thần đoàn kết, giao lưu, rèn luyện và cống hiến, giải đấu được kỳ vọng tạo thêm dấu ấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, lan tỏa hình ảnh một ngành Chứng khoán năng động, gắn kết, cùng hướng tới những chặng đường phát triển mới.