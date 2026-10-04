Bảng xếp hạng huy chương chung cuộc ASIAD 20: Trung Quốc giành 169 huy chương vàng

4-10 là ngày thi đấu cuối cùng của ASIAD 20. Hai tấm huy chương vàng (HCV) còn lại ở môn cưỡi ngựa thể thao thuộc về đoàn Qatar và Saudi Arabia.

Zhang Zhanshuo của Trung Quốc (giữa) là vận động viên thành công nhất ASIAD 20 khi giành tới 7 HCV. Ảnh: AP

ASIAD 20 có tổng cộng 43 môn và 71 phân môn, tranh 469 bộ huy chương. Đoàn thể thao Trung Quốc giành tổng cộng 169 HCV, chiếm 36% trong tổng số HCV của Á vận hội, bỏ xa đoàn xếp thứ 2 là Nhật Bản. Bơi (30 HCV), điền kinh (17 HCV), bắn súng (16 HCV), wushu (12 HCV)... là những "mỏ vàng" của thể thao Trung Quốc. Đây là kỳ đại hội trên đất khách thành công nhất trong lịch sử thể thao Trung Quốc. Trước ASIAD 20, ASIAD ở Doha năm 2006 là Á vận hội không tổ chức trên sân nhà thành công nhất của Trung Quốc với 165 HCV.

Đoàn thể thao Nhật Bản giành 83 HCV, cũng là một con số lịch sử của thể thao nước này tại ASIAD. Judo, điền kinh, bơi lội và vật là những môn mũi nhọn mang về nhiều HCV cho Nhật Bản ở Á vận hội năm nay.

Đoàn thể thao Hàn Quốc đứng thứ 3 với 39 HCV. Kể từ ASIAD năm 1986 trên sân nhà, chưa có đại hội nào Hàn Quốc giành ít HCV như vậy.

Đoàn thể thao Thái Lan giành được 18 HCV, biến ASIAD 20 trở thành kỳ Á vận hội trên sân khách thành công nhất lịch sử thể thao Thái Lan. Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của thể thao Thái Lan khi ASIAD tổ chức sân khách là năm 2002, nơi các vận động viên xứ chùa vàng giành 14 HCV.

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại ASIAD 20 với 3 HCV, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, đứng thứ 20, không đạt mục tiêu đề ra và bị một số nước Đông Nam Á bỏ xa (mục tiêu là giành từ 4 HCV trở lên). So với ASIAD 19, thể thao Việt Nam giành ít hơn 3 huy chương bạc, nhưng thứ hạng tăng 1 bậc.

Nếu tính riêng ở khu vực Đông Nam Á, thể thao Việt Nam đứng thứ 5, sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Bảng xếp hạng huy chương chung cuộc ASIAD 20. Ảnh: asiangames2026.org